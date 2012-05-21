به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی گفت : طی سال گذشته 162 خانوار در اثر حوادث و بلایا ی طبیعی و غیر طبیعی دچار آسیب شده اند که از این تعداد به 29 خانوار در اثر حادثه آتش سوزی و 133 خانوار در اثر وقوع سیل و بارندگی خسارت وارد شده است.

علی اکبر نخعی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) آموزش های عملی را به نحو مقتضی به تمامی خانوار های تحت حمایت اعم از شهری و روستائی ارائه می نماید تا درزمان وقوع حادثه، از آمادگی لازم و کافی برخوردار بوده تا بتواند میزان تلفات انسانی را به حداقل برساند.

وی در ادامه اظهار داشت: به مددجویانی که بر اثر بلایای طبیعی و یا سوانح دچار حادثه و خسارت مالی می‌ شوند، بعد از بررسی و کارشناسی محل سانحه بخشی از خسارت وارده پرداخت می شود.

وی افزود: در همین راستا به 44 خانوار سبد غذائی و بهداشتی، هفت خانوار اسکان موقت و 41 خانوار لوازم منزل به مبلغ 240 میلیون 825 هزار ریال مساعدت شده است.

پرداخت 13 میلیارد ریال درقالب خرید، تعمیر و بهسازی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته به یک هزار و 294خانواده شهری و روستائی در قالب خرید مسکن، تعمیر و بهسازی مسکن مددجویان تحت حمایت مبلغ 13 میلیارد و 175 میلیون ریال مساعدت شده است.

محمداکبری تعمیر ات، ساخت و تامین ودیعه مسکن مددجویان تحت حمایت را از جمله فعالیتها ی این نهاد عنوان کرد و افزود: تامین مسکن مددجویان تحت حمایت از جمله برنامه های این نهاد در راستای شعار امداد در زمینه توانمند سازی و تحکیم بنیان خانواده ها است.

وی همچنین بیان کرد: در راستای رفع مشکلات مددجویان تحت حمایت طی سال گذشته به 478 خانواده کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت شده است.

29 هزار سبد غذائی بین کودکان تحت حمایت توزیع شد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت : طی سال گذشته دو هزار و 500 کودک زیر شش سال تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) از طرح بهبود تغذیه بهره مند و 29 هزار 100 سبد غذائی بین آنان توزیع شد.

علی اکبر نخعی در ادامه افزود: کودکان زیر 6 سال که از نظر وزن، قد و شاخص های تغذیه کمبود داشته باشند و از منحنی رشد مناسبی برخوردار نباشند توسط مراکز بهداشتی درمانی شناسایی شده و به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می شوند و این نهاد نیز در صورت داشتن شرایط دریافت کمک، به ارائه خدمات مورد نیاز به آنها می پردازد تا به شرایط مناسب از نظر رشد برسند.

وی با اشاره به اینکه هر ماهه مبلغ 200 هزار ریال به حساب کارت الکترونیکی هر کدام از این افراد واریز می شود، گفت: افراد بهره مند از این طرح به وسیله آن می توانند سبد غذائی که از سوی کارشناسان تغذیه و بر اساس وضعیت جسمی کودکان مشخص شده است را تهیه کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان در ادامه یاد آور شد:طی سال گذشته پنج میلیارد و 820 میلیون ریال در راستای بهبود تغذیه کودکان زیر6 سال در استان خراسان جنوبی هزینه شده است.