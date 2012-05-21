به گزارش خبرگزاری مهر، الیوم السابع گزارش داد مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر برای دیدار با شیخ الازهر وارد دفتر وی شد.



این رسانه مصری اعلام کرد دیدار امانی با شیخ الازهر یک روز پس از صدور بیانیه ای از سوی الازهر در حضور سلفی ها و اخوان انجام می شود.



الیوم السابع گزارش داد این دیدار قرار بود دیروز انجام شود، اما به امروز موکول شد، امانی هفته پیش خواستار برگزاری این دیدار شده بود و روز گذشته به عنوان زمان برگزاری این نشست مشخص شده بود.