به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم مهدی زاده افزود: اکیپهای عملیاتی پلیس در اجرای این طرح 150 گرم انواع مواد مخدر، یک هزار و 92 پاکت سیگارت قاچاق، دو هزار و 562 عدد سایر اقلام ضد فرهنگی، یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و همچنین 115 دستگاه خودرو و 293 دستگاه موتورسیکلت را توقیف و 45 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان دستگیر شده به مقام قضایی معرفی و تصمیمات لازم در مورد آنان اتخاذ شد.

دستگیری سارق در حین فروش خودروی سرقتی در املش

کارآگاهان آگاهی املش با اطلاع از فروش خودروی مشکوک به سرقت توسط شخصی به نام مسعود در این شهرستان، بلافاصله به صحنه اعزام و با اطمینان از سرقتی بودن خودرو، وی را دستگیر کردند.

پلیس در تحقیقات خود خودروی دیگر این سارق را بررسی و پس از مطلع از سرقتی بودن آن خودرو ،خودروی دوم را نیز توقیف می کند.

نیروی انتظامی املش اسناد و مدارک دو خودروی دیگر را نیز از سارق کشف و پرونده این سارق برای بررسی بیشتر در این شهرستان همچنان مفتوح است.

سارقی که در شهرستان شفت با زحمت چهار راس احشام سرقتی را به هشت راس تبدیل کرده بود، سرانجام هویتش آشکار شد.

سارقی که پارسال در این شهرستان با شگرد خاص خود، چهار راس گاو باردار را به سرقت برده بود، پس از یک سال زحمت برای گاوهای سرقتی، هویتش برای پلیس آشکار شد.

این سارق نگون بخت که زحمتی برای هیچ می کشید، تصور می کرد می تواند با گاوهای سرقتی به زندگی خود رونقی دهد.

مالباختگان دربه در دنبال احشام سرقتی خود بودند، سرانجام پس از یک سال سرنخی از احشام سرقتی خود در منزل شخصی به نام " انصار" دیده و مراتب را به پلیس اطلاع می دهند.

کارآگاهان آگاهی این شهرستان در اجرای این گزارش مردمی، موضوع را مورد بررسی و پس از اطمینان از صحت شکایت، مسئله به مقام قضایی اطلاع و حکم بازرسی از منزل این سارق دریافت می شود.

مالباختگان هر کدام گاو سرقتی را به همراه گوساله اش که در مجموع هشت راس می شود، از پلیس تحویل گرفته و راهی منازل خود شدند.

سارق نیز با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و با قرار پانصد میلیون ریالی راهی زندان شد.

پلمپ 10 باب قلیان سرا در شهرستان لنگرود

فرمانده انتظامی لنگرود از پلمپ 10 باب قلیان سرای متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هدف نظارت بیشتر از صنوف این شهرستان بازدید کرد.

سرهنگ علیرضا زرعی چیان با بیان اینکه بازدید از صنوف و برخورد با صنوف متخلف در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار دارد از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه ناهنجاری مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کشف سه دستگاه رایانه حاوی تصاویر مبتذل و مستهجن در فومن

پلیس شهرستان فومن از یک فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی سه دستگاه رایانه حاوی تصاویر مبتذل و مستهجن کشف کرد.

ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان در اجرای گزارش مردمی مبنی بر تهیه و توزیع سی دی های غیرمجاز توسط یک فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی، موضوع را مورد بررسی خود قرار دادند.