به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران رسانه های مختلف گلستان عصر یکشنبه از زیارتگاه خالد نبی در شرق استان دیدن کردند.

سفر یکروزه خبرنگاران گلستان به کلاله در راستای دعوت فرمانداری از این قشر و برای معرفی جاذبه و پتانسیل های شهرستان صورت گرفت.



در حاشیه این سفر مطبوعاتی به مناسبت هفته زن، از بانوان خبرنگار استان تقدیر شد.

زیارتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله 90 کیلومتری شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و 55 کیلو متری شمال شرق شهرستان کلاله و شش کیلومتری روستای گچی سو - نزدیک آی تمر از توابع بخش مراوه تپه و بر فراز قله کوه گوگجه داغ واقع شده است.



در نزدیکی و پایین تر از بقعه خالد نبی، بقعه های عالم بابا و چوپان عطا و دره ای بنام پنج شیر و همچنین چشمه خضر دندان قرار دارند.



