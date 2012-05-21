کارخانه آسفالت کرج مجدد راه اندازی شد

علی گلوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین مصوبات و اقدامات شورای شهر کرج از راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت کرج خبر داد و گفت: کارخانه آسفالت کرج که به مدت 10 روز و به علت مشکلات نرم افزاری و فنی تعطیل شده بود مجدد راه اندازی شد.

وی افزود: بحث ساماندهی آسفالت خیابان های کرج در مناطق مختلف شهرداری در دستور کار است و به جد پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: اردیبهشت و خردادماه هر سال زمان شروع عملیات های عمرانی شهرداریها است و این روال در کلانشهر کرج نیز در حال انجام است.

گلوند اظهار داشت:با تصویب و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به شهرداریهای مناطق مختلف، پروژه های عمرانی از قبیل ساماندهی محیطی و زیباسازی فضاهای شهری، جدول کشی در مناطق مختلف آغاز شده است.

وی گفت: ساماندهی معابر شهری و رسیدگی به امور آسفالت خیابانها و کوچه ها با جدیت هر چه تمام پیگیری می شود.

