هفت رشته کانال آب رسانی در چهارمحال و بختیاری احداث شد

خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه هفت رشته کانال آب رسانی در چهار محال و بختیاری احداث شده، اظهار داشت: پنج ایستگاه اجرای پمپاژ آب رسانی با اعتبار چهار هزارو 800 میلیون ریال در این استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: یک مورد شبکه آب آشامیدنی در این استان تا سال گذشته انجام شده است.

طاهری ادامه داد: دو هزار و 500خانوار عشایر کوچنده آب رسانی سیارشده اند که اعتبار آن یک هزار میلیون ریال بوده است.

مدیر کل امور عشایری چهار محال و بختیاری عنوان کرد: 17 چشمه و آبشخور دام در این استان با اعتبار بالغ بر 900 میلیون ریال بهسازی شده است.

طاهری یادآور شد: 35 دستگاه ساخت تانکر های ثابت و سیار برای آب رسانی و اعتبار بالغ بر 300 میلیون ریال و تثبیت 35 شغل ساخته شده است.

وی اذعان داشت: مناطق عشایر در این استان آب رسانی سیار شده اند که اعتبار این پروژه 200 میلیون ریال بوده و تثبیت 200 شغل را در این استان به همراه داشته است.