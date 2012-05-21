سرشماری بهاره حیات وحش در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: با پایان رسیدن فصل زاد و ولد در عرصههای طبیعی سرشماری بهاره حیات وحش در استان شروع شد.
حسین آبسالان افزود: طرح سرشماری در پارکهای ملی سالوک و ساریگل، مناطق حفاظت شده گلول و سرانی، قرخود، سالوک و ساریگل و پناهگل حیات وحش میاندشت استان به مدت دو هفته انجام میشود.
وی گفت: در اجرای طرح سرشماری بهاره حیات وحش استان 20 گروه محیطبانان مشارکت دارند.
آبسالان افزود: محیطبانان در این طرح انواع پستانداران از جمله بزکوهی، آهو، قوچ و میش اوریال، پلنگ، گرگ، کفتار، خرس قهوهای، یوزپلنگ، گربه وحشی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل سرشماری میکنند.
همایش گسترش روابط تجاری خراسان شمالی با تاجیکستان برگزار میشود
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: همایش گسترش روابط تجاری این استان با تاجیکستان هفته آینده در بجنورد برگزار میشود.
سیدمحمدابراهیم حسینی هدف از برگزاری این نشست را که با حضور هیات های تجاری تاجیکستان و خراسان شمالی برپا میشود گسترش مناسبات تجاری دوطرفه عنوان کرد.
وی معرفی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری، گسترش مناسبات در حوزههای مختلف اعم از تجارت، صنعت و خدمات، شناخت توانمندیها و قابلیتهای اقتصادی دوجانبه و رفع مشکلات و موانع تجاری بین دوشنبه و بجنورد را از دیگر اهداف این نشست برشمرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار داشت: گسترش ارتباط با کشورهای حوزه CIS به دلیل اشتراکات فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تولید داخلی، بالا رفتن کیفیت محصولات و رسیدن به بازارهای بین المللی میشود.
25 کتابخانه استان خراسان شمالی عملیات رف خوانی و وجین را انجام دادند
کارشناس امور کتابخانههای اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان شمالی با اعلام این مطلب افزود: کتابخانهها برای حفظ پویایی خود نیازمند وجین هستند که این فعالیت در کتابخانههای عمومی در نیمه دوم اسفند ماه انجام میشود.
سید رسول شاکری در ادامه اظهار داشت: تصفیه و پالایش مجموعه منابع کتابخانه در فرایند رف خوانی و وجین انجام میشود تا بتوان به مجموعه کتابخانه جان تازهای بخشید.
شاکری ادامه داد: علت عدم مراجعه به بعضی از کتابخانهها داشتن کتب فرسوده، مستعمل و قدیمی بوده که از مجموعه منابع کتابخانهای خارج نشده، لذا طرح وجین کتب به طور مرتب در کتابخانههای عمومی به اجرا در میآید.
کارشناس امور کتابخانههای این استان در پایان گفت: تا پایان سال 90 در مجموع 4 هزار و 479 نسخه کتاب از کتابخانههای استان وجین شد.
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