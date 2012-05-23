استفاده شخصی از اموال دولتی در خراسان شمالی/ دیوار کوتاه بیت المال!

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از اموال دولتی در استان تازه تاسیس خراسان شمالی روند نگران کنندهای داشته و قوانین موجود نیز توانایی بازدارندگی لازم را ندارند.
برای رویت این پدیده غیرقانونی لازم نیست راه دوری بروید همین که در اوقات نماز ادارات و یا اواخر وقت اداری سری به مدارس، مهد کودکها و خیابانهای منتهی به فروشگاههای شهر بزنید چشمتان به جمال ماشینهایی با پلاک قرمز روشن میشود.
دارندگی و برازندگی!
استفاده از این ماشینهای دولتی تنها یک نمونه از استفادههای غیرقانونی و متداول از اموال بیت المال بوده در حالی که بسیاری از سوء استفادههای دیگر برخی از کارکنان نهادهای دولتی از چشم مردم عادی کوچه و بازار پنهان میماند.
آیا تا به حال قبض تلفن یکی از ادارات دولتی را دیدهاید؟ رقم این قبضها به نظر شما چقدر است؟ البته این موضوع متاسفانه در برخی از ادارات به موضوعی عادی بدل شده است.
به راستی چند درصد از این تلفنها برای کار اداری و انجام امور معمولی دستگاه مربوطه است؟ و یا حتی خود شما چند بار شده که به یکی از دوستان و اقوام خود در ادارهای تماس گرفته و طرف مقابل با این جمله که "قطع کن از اداره زنگ می زنم" هوای جیب شما را داشته است؟
البته ناگفته نماند که در برخی ادارات در کنار تلفنها برگهای نصب شده با این مضمون که "لطفا استفاده شخصی نکنید" و در معیت این دستور، هشدار گرفتن پرینت تلفن نیز داده شده است. موضوعی که حتی سادهترین کارمندان نیز از عدم اجرای آن مطلع هستند.
حکم فقهی استفاده از اموال دولتی
دیدگاه دین مبین اسلام در مورد استفاده از اموال دولتی برای امور شخصی کاملا روشن است، رهبر فرزانه انقلاب در پاسخ به این سوال که استفاده کارمندان از اموال دولتی برای کارهای شخصی خود چه حکمی دارد؟ اظهار داشتند: استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است مگر آنکه استفاده از اموال بیت المال با اذن مسئول مربوطه باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.
این حکم به روشنی تکلیف استفاده کنندگان از اموال دولتی را مشخص کرده است اما آنچه که سبب میشود استفاده از اموال دولتی همچنان سیر نگران کننده و صعودی را طی کند، نحوه و کیفیت برخورد با متخلفان است چرا که به نظر میرسد در بسیاری از موارد نهادهای بازرسی در برخورد با متخلفان کوتاهی میکنند.
دیوار حاشا بلند است!
اگر در یک بعد از ظهر دل انگیز بهاری در مرکز خراسان شمالی و یا در مراکز تفریحی و گردشگری شهر، خودروی پلاک قرمز دولتی را ببینید که مورد سوء استفاده شخصی قرار گرفته و به صورت خانوادگی از آن استفاده میشود چه حالی به شما دست میدهد؟
احتمالا شما نیز تاکنون چند باری با این صحنه دلسوز! روبرو شدهاید بدتر از آن اینکه اگر شیرمردی جلو برود و بخواهد اعتراض کند نیز حرفش به جایی نمیرسد چراکه فورا چند تا برگه ماموریت خوش آب و رنگ برای خودروی مربوطه خلق شده و شما مجبور خواهید شد با شرمندگی معذرت خواهی کنید در حالی که همه چیز برای شما مثل روز روشن است و فقط یادتان رفته که ضرب المثل قدیمی "دیوار حاشا بلند است" را آویزه گوش مبارک خود کنید.
نوش جان همراه یک قلپ آب!
با وجود اینکه بخشنامه سرپرست نهاد ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت هر گونه استفاده شخصی از خودروهای دولتی به همه دستگاهها ابلاغ شده معلوم نیست چرا در عمل اتفاق چندانی برای جلوگیری از این پدیده صورت نگرفته است.
در این بخشنامه تاکید شده است: "هرگونه استفاده شخصی از کلیه خودروها با پلاک دولتی که در اختیار دستگاههای اجرایی میباشد چه به صورت موردی و چه به صورت در اختیار موضوع این بخشنامه ممنوع میباشد و در صورت مشاهده تردد خودروهای موصوف در خارج از ساعات اداری و بدون برگ مأموریت نیروی انتظامی موظف به توقیف خودرو میباشد."
همچنین علاوه بر اینکه مسئولیت نظارت و اجرای دقیق بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه گذاشته شده تصریح شده است: "چنانچه نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت بخشنامه خودرویی را توقیف نماید، خاطی و مقام مسئولی که اجازه استفاده از صادر نموده به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و مورد برخورد قضایی و انظباطی قرارمی گیرد."
با این حال معلوم نیست چرا پلیس به عنوان حافظ اموال بیت المال با این افراد برخورد نمیکند، در حالی که بر اساس قانون پلیس وظیفه دارد در صورت مشاهده تردد خودروی دولتی در خارج از ساعات اداری و بدون برگ مأموریت، آن را توقیف کرده و متخلف را نیز به مراجع قضایی معرفی کند.
نکته تاسف بارتر اینکه حتی پول بنزین و وجه سوخت این خودروها نیز به عنوان انجام ماموریت های اداری از طریق اعتبارات دولتی دستگاهها پرداخت میشود.
کو گوش شنوا؟
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه این پدیده در خراسان شمالی نیز مانند سایر استانهای کشور وجود دارد گفت: در صورتی که مردم پلاک و ساعت استفاده از ماشین دولتی را که مبادرت به کار شخصی میکند گزارش دهند این موضوع پیگیری میشود.
رضا بهمن پور به عنوان رییس دستگاه ناظر بر اموال دولتی خراسان شمالی اظهار داشت: تاکنون گزارشی در زمینه استفاده شخصی از اموال دولتی در خراسان شمالی نداشتهایم.
وی با بیان اینکه طبق قانون مسئولیت نظارت بر استفاده اموال هر اداره بر عهده رییس اداره مربوطه است افزود: دستگاههای دولتی نیروی کافی برای نظارت بر این موضوع را نداشته و از طرفی نیز نظارت در این مورد حساسیتهای خاص خود را دارد.
بهمن پور تصریح کرد: برخی ادارات به دلیل ساختاری که دارند در ساعات غیراداری استفاده بیشتری از خودرو میکنند و به تبع آن شائبه استفاده شخصی نیز قوت میگیرد.
از دستور تا اجرا!
پیش از این دادستان عمومی و انقلاب بجنورد به فرماندهی انتظامی خراسان شمالی دستور داده بود که چنانچه خودروهای دولتی در ساعات غیراداری مورد استفاده شخصی و غیرمجاز قرارگیرند، توقیف ومدارک آن بررسی شود.
میرعلم سیدی در این حکم تصریح کرده است: سوء استفاده از اموال دولتی به خصوص استفاده شخصی و غیرمجاز در اوقات غیراداری در سطح جامعه زیاد شده و اینگونه اعمال طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم و جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی و بیت المال بر عهده مدعی العموم است.
براین اساس، حکم دادستانی در اجرای اصل 156 قانون اساسی و بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر و به کلیه مراجع انتظامی، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حوزه قضایی بجنورد ابلاغ شده است.
بر اساس این حکم لازم است که از این پس خودروهای دولتی فاقد مجوز و برگ ماموریت توقیف و راننده متخلف نیز به دادسرا معرفی شود.
رشتهای که سر دراز دارد
استاندار خراسان شمالی نیز در مورد استفاده شخصی از اموال دولتی هشدارهای لازم را داده است.
ابوطالب شفقت در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: استفاده شخصی از خودروهای دولتی شاخصهای از بیانضباطی اداری است.
وی اظهار داشت: استفاده شخصی از خودروهای دولتی با سایر اعمالی که حقوق شهروندان را تضییع میکند، تفاوتی ندارد.
یکی به نعل و یکی به میخ!
استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو، تلفن و سایر اموال منقول ادارات خراسان شمالی موضوعی قابل کتمان نیست برای اثبات آن نیز لازم است فقط یک شب، دست اهل و عیال خود را گرفته و به مراکز تفریحی باباامان و بش قارداش بجنورد بروید مطمئنا در آنجا با دیدن تعدادی از ماشینهای پلاک قرمز حساب کار دستتان میآید.
متاسفانه به رغم تاکیدات مسئولین ارشد کشوری و استانی، افرادی در جامعه هستند که همواره دم از رعایت بیت المال و حق مردم میزنند اما در عمل با این فکر بزرگ، فرسنگها فاصله دارند شاید حرف آخر را شیخ اجل، سعدی شیراز بهتر از هر کسی گفته باشد که: ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند/ بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست!
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گزارش: علی خادمی
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