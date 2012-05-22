دکتر محمدرضا مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قویترین قانون مبارزه با استعمال دخانیات مربوط به ایران است اما عملکرد به قانون ضعیف است.

وی با انتقاد از اینکه قانونگذار در پیگیری مصوبات خودش راهبردهای لازم را قوی اعمال نمی کند، افزود: از مسئولان ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بپرسید که از زمان تصویب قانون مبارزه با دخانیات در کشور تاکنون چند بار جلسه تشکیل داده اند.

مسجدی در پاسخ به این سئوال که تاکنون چند بار جلسات این ستاد برگزار شده است، با عنوان این مطلب که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 1385 ابلاغ شده است، گفت: قطعا تعداد جلساتی که تاکنون برگزار شده کمتر از سالهایی است که قانون تصویب شده است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به اینکه برخی از اعضای ستاد حتی یک بار هم در این جلسات حاضر نشده اند، افزود: وزرای بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس سازمان صداوسیما به عنوان ناظر و نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات، عضو این ستاد هستند.

وی افزود: بر اساس قانون، این ستاد می بایست هر 6 ماه یکبار گزارش عملکردش را به هیئت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه دهد اما قانونگذار هم وقتی پیگیری می کند جواب نمی دهند.

مسجدی با انتقاد از اینکه قهوه خانه از لیست اماکن عمومی حذف شده است، گفت: برای اینکه مصرف سیگار و قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است، بنابراین آمده اند این مکانها را از لیست اماکن عمومی حذف کرده اند.

وی ضمن خنده دار توصیف کردن چنین اقدامی، اظهارداشت: وقتی مطب، رستوران، اتوبوس، سینما و... جزو اماکن عمومی است چرا قهوه خانه از این لیست حذف می شود.