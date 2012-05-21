به گزارش خبرگزاری مهر،محمد دهقانی افزود: دامن زدن به این گونه اتهامات از سوی برخی شخصیتها و مقامات افغان نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه سوء تفاهم ها را نیز افزایش خواهد داد.

وی تاکید کرد: موضوعات مطرح شده، یک نوع جو سازی در راستای برهم زدن روابط دوستانه تاریخی ایران و افغانستان است و هیچ یک از این اتهامات، واقعیت ندارد.

وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در کابل، مناسبات میان دو ملت و کشور همسایه ایران و افغانستان را دوستانه توصیف کرد و گفت: چنین جوسازی هایی که در راستای ایجاد فضای بی اعتمادی میان دو کشور برنامه ریزی می شوند ، کار کسانی است که نمی خواهند این دو ملت با اشتراکات فراوان روابط خوبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: لازم است به جای این گونه اتهامات بی اساس ، به تقویت روابط بین این دو کشور فارسی زبان در یک حوزه جغرافیایی و با تاریخ و فرهنگ مشترک بپردازیم.

وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد برغم هیاهوهای ایجاد شده ، کشورمان از ثبات ، امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان حمایت می‌کند.