بزرگترین شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در این عملیات 12 نفر از اعضای این شبکه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این شبکه در استان‌های جنوبی، جنوب غرب و غربی کشور فعالیت داشته است، گفت: در این عملیات 255 کیلو انواع مواد مخدر و هشت دستگاه خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: یک دستگاه تریلر، یک دستگاه خودرو زانتیا، یک دستگاه پژو و پنج دستگاه پراید در این عملیات کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به برگزاری این عملیات در چهار مرحله اظهار داشت: یکی از سرشبکه‌های این باند به علت حمل 700 کیلو تریاک تحت تعقیب بود که توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شد.

وی در ادامه برخورد با بدحجابی را از دیگر اولویت‌های انتظامی همدان دانست و بیان کرد: برخورد با بدحجابی و مزاحمان نوامیس با ورود به فصل تابستان با شدت بیشتری انجام می‌شود.

سردار معصوم بیگی تأکید کرد: طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور علاوه بر نیروی انتظامی 26 دستگاه دیگر در برخورد با بدحجابی مسئول هستند.