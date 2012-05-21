به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جده عربستان، تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با تیم الاتحاد عربستان روبهرو میشود.
پس از این بازی ملی پوشان تیم فوتبال پرسپولیس (علی کریمی، غلامرضا رضایی و مهرداد پولادی) با اولین پرواز از جده عربستان به ترکیه میروند تا به اردوی تیم ملی در این کشور ملحق شوند. ملی پوشان پرسپولیس را در این سفر مصطفی دنیزلی همراهی خواهد کرد. براساس برنامه دنیزلی و بازیکنان ملی پوش پرسپولیس ساعت 3 بامداد روز پنجشنبه از جده به ترکیه خواهند رفت.
خبر دیگر از اردوی تیم پرسپولیس برمیگردد به شرایط نامشخص مهرداد پولادی برای حضور در دیدار مقابل الاتحاد عربستان. پزشکان پرسپولیس در تلاشند تا این بازیکن آسیب دیده را به بازی روز چهارشنبه مقابل الاتحاد برسانند. این بازیکن از ناحیه پا دچار مصدومیت شده و احتمال حضورش در این بازی 50 - 50 است.
دیدار تیمهای فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا ساعت 22:40 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده عربستان برگزار میشود.
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