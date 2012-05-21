مهرام شرایط قهرمانی را داشت

محمد کسایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل شکست تیم پتروشیمی در دیدار سوم مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر مقابل مهرام را عنوان کرد و اظهار داشت: در لحظاتی از بازی بازیکنان تیم ما در خط دفاعی کند عمل می‌کردند ضمن اینکه برای استفاده از موقعیت‌های به دست آمده و پرتاب‌های هدفمند هم تمرکز لازم را نداشتند.

وی ادامه داد: بازی امروز در حد خود و با توجه به حساسیت‌هایی که داشت خوب برگزار شد اما در مجموع بازیکنان پتروشیمی در ریباند ضعیف عمل کردند و به همین دلیل نتوانستند صاحب پیروزی شوند.

مربی تیم بسکتبال پتروشیمی تاکید کرد: توان تیمی ما بالا بود، البته دو، سه نفر از بازیکنان ما می‌توانستند به مراتب بهتر عمل کنند که در این صورت شاید در مجموع می‌توانستیم نتیجه بهتری را از آن خود کنیم اما به هر حال شرایط بازی روی عملکرد بازیکنان تاثیر می‌گذارد. شاید آنها در این بازی نتوانسته بودند با مجموعه تیم و برنامه‌هایی که داشتیم هماهنگ شوند.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی در کوارترهای اول و چهارم برنده از زمین مسابقه خارج شد و در نهایت نتیجه را واگذار کرد، یادآور شد: معمولا در کوارترهای اول و چهارم بهترین عملکرد را می‌توان داشت چون در کوارترهای دوم و سوم تغییراتی در برنامه تیم‌ها اعمال می‌شود تا شاید با این کار آنطور که می‌خواهیم پیش برویم.

مربی تیم بسکتبال پتروشیمی تاکید کرد: برای قهرمانی باید شرایط و فاکتورهای قهرمانی را داشت. حتما مهرام این فاکتورها را داشته که صاحب جام قهرمانی شده است.