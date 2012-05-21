به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه پس از پایان دیدار سوم تیم‌های مهرام با پتروشیمی در مرحله نهایی این رقابت‌ها برگزار شد.

در این مراسم با اهدای کاپ و مدال از تیم‌های مهرام تهران، پتروشیمی بندر امام و فولاد ماهان اصفهان به عنوان سه تیم برتر این رقابت‌ها تقدیر شد. پس از توزیع مدال‌های تیم فولاد ماهان که با غلبه بر دانشگاه آزاد به عنوان سوم دست یافت مدال و جام نایب قهرمانی بازیکنان پتروشیمی بندر امام توسط گرشاسبی، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان به آنها اهدا شد.

مهران شاهین طبع، سرمربی تیم پتروشیمی بندرامام هنگام توزیع مدال و کاپ نایب قهرمانی این تیم در کنار شاگردان و دیگر همکارانش در کادر فنی حضور نداشت. او با چند دقیقه تاخیر و فقط برای گرفتن عکس یادگاری در کنار اعضای تیم خود ایستاد.

مسئولیت اهدای مدال و کاپ قهرمانی بازیکنان مهرام نیز برعهده محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال بود که در پایان مراسم اختتامیه انجام شد.