به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز فتح خرمشهر عصر دوشنبه مراسم جشنی با عنوان ردپای خدا با حضور همرزمان شهید صیاد شیرازی و بازیگران سریال شوق پرواز در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این مراسم که امیر غلامحسین دربندی، از فرماندهای ارتش در دوران دفاع مقدس و همرزم شهید بابایی و صیاد شیرازی، سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، عباسعلی درافشانی معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، اصغر آراسته مدیرکل ثبت احوال استان و نادر نصری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، صدیقه حکمت همسر شهید بابایی و جمعی از خانواده های شهدا و دانشجویان حضور داشتند از بازیگران سریال شوق پرواز تجلیل شد.



در این مراسم امیر سرتیپ غلامحسین دربندی با تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهارداشت: پیروزی در جنگ تحمیلی مدیون خون شهدا و ایثار رزمندگان اسلام است و برکزاری مراسم یادبود موجب زنده نگهداشتن ارزشهای اسلامی در جامعه می شود.



دربندی افزود: سالروز فتح خرمشهر روزی به یادماندنی در تاریخ پر افتخار انقلاب و جنگ تحمیلی است که به عنوان سند ارزشمندی تا همیشه تاریخ باقی خواهد ماند.



وی یادآورشد: آزادی خرمشهر بیانگر تحقق اراده الهی با استقامت و شجاعت ملی استوار بود که موجب شد تا لحن کشورها در مقابل ایران فرق کند و آنها نیز به عظمت و شجاعت ملت ما پی ببرند.



همرزم شهید بابایی تصریح کرد: بدون شک شخصیت های بزرگواری مانند شهید بابایی و صیاد شیرازی از آنچنان عظمت و جایگاهی برخوردارند که انسان در مقابل آنها سر تعظیم فرود می آورد و الگو می گیرد.



فرمانده ارتش در زمان جنگ تحمیلی یادآورشد: شهدا چراغ راه زندگی برای همه هستند که درس جهاد با نفس، ایستادگی و شجاعت را به ما می آموزند.



وی با تقدیر از دست اندرکاران ساخت سریال تلویزیونی شوق پرواز اظهارداشت: این سریال توانست بخشی از زندگی شهید بابایی را به تصویر بکشد و بازیگران آن از جمله شهاب حسینی توانستند بخوبی نقش شهید و خانواده وی را ایفا کنند و کار ماندگاری در تلویزیون ثبت شد.

فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین هم گفت: بزرگترین هدیه دولت به مردم ایجاد و تقویت روحیه خودباوری است که امروز در میان گروههای مختلف جامعه شکل گرفته است.



یدالله صمدی کارگران سریال شوق پرواز هم با تشکر از دست اندرکاران و بازیگران سریال گفت: اگر این سریال توانست مورد استقبال مردم قرار گیرد از الطاف الهی و روح بلند آن شهید است و بسیار خوشحالیم که این سریال توانست مورد توجه خانواده شهدا و مردم قرار گیرد.

فریدون صدیق شریف دیگر بازیگر این سریال هم با ابراز خرسندی از حضور در این سریال تصریح کرد: پایه های استوار این سرزمین بر دوش شهدا و رزمندگانی است که باید یادشان زنده نگهداشته شود و ساخت سریال و فیلم از زندگی شهدا کار کوچکی است که برای انتقال ارزشها به نسل آینده و معرفی چهره های ماندگار در کشور صورت گرفته است.



صدیق شریف حضور در سریال شهید بابایی را افتخاری برای خود دانست و بیان کرد: با این کار امیدوارم دین خود را به شهدای والا مقام ادا کرده باشم.

در این مراسم از کتاب پرواز عاشقانه نوشته کامبیز فتحی لوشانی که زندگی شهید عباس بابایی و خدمات آن شهید را به نگارش درآورده است رونمایی شد.



همچنین از سند سجلی شهید بابایی رونمایی شد.



این سند که در روز 14 آذرماه سال 1329 روز تولد شهید بابایی توسط اداره ثبت احوال قزوین تنظیم شده است امروز به خانواده شهید بابایی اهداء شد.

در این مراسم الهام حمیدی، عبدالرضا اکبری، شهاب حسینی، فخرالدین صدیق شریف، یدالله صمدی، نوروز بیگی و فرهاد توحیدی، عبدالرضا اکبری، بازیگران و دست اندرکاران سریال تلویزیونی شوق پرواز حضور داشتند.

در پایان شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در گلزار شهدا با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل نسبت به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهید بابایی ادای احترام کردند.