مسلم صبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان در رشته‌های مختلف در سئول کره جنوبی برگزار می‌شود.

وی افزود: امید سرداریان فوتبالیست ناشنوای استان و عضو تیم ملی برای شرکت در این مسابقات به همراه سایر اعضای تیم ملی به کره جنوبی اعزام شد.

صبری درادامه اظهار داشت: تیم فوتبال ناشنوایان به سرمربیگری و مدیریت فنی غلامحسین پیروانی و مربیگری حسن رستمی در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

این مسئول یادآور شد: در این مسابقات ایران دربخش آقایان دررشته های دو ومیدانی، فوتبال، فوتسال، تکواندو، جودو، پینگ پنگ و دوچرخه سواری و در بخش بانوان نیز در رشته‌های والیبال، دوومیدانی، پینگ پنگ و تکواندو حضور دارد.

وی با بیان اینکه بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان پس از 12 سال برگزار می‌شود، افزود: ایران در دوره قبلی این رقابت‌ها در مجموع امتیازات تیمی در رده پنجم آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین این برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که بانوان ناشنوای کشورمان در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنند.

نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران افراد ذیل هستند:

علیرضا تنگستانی پور، ابوالفضل خرم، ایمان سلیمانی از بوشهر، مسلم طاهر پور، سیاوش زینلوند از لرستان، ناصر صداقت، یحیی امانی از اردبیل، فرهاد نریمانی، مسلم ابراهیمی، قاسم خسروی، وحید مشکی از فارس، امید سرداریان از خراسان شمالی، مهرداد ذبیح اللهی، محمد پرگر، اکبر صادقی سروکلایی از مازندران، مظاهر شیرزاد سیبنی، سید امیر حسینی از قزوین، مصطفی رحیم فردوسی نژاد، محمد علی گرایلی، مرتضی عباسی از خراسان رضوی، رضا سلیمی هیزجی از مرکزی، محمد جواد بنا زاده ماهانی، رضا رجایی نژاد، احمد رضا حاجیلو از کرمان، ایمان محبی آبکنار، اسفندیار علی نژاد از گیلان، شهام مرادی از اصفهان، احسان شیخ ممو، اسماعیل دژه از کهگیلویه و بویر، احمد محمد اصلی از آذربایجان شرقی، علی اصغر محبوبی جوقان، علیرضا بسیج، حمید قاسمی، جواد سلیمانی، حمید رضا خزایی و مصطفی مرادی از تهران.

هفتمین دوره بازی‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از یکم تا 13 خرداد ماه سال جاری در سئول کره جنوبی برگزار می‌شود.

تیم ملی ناشنوایان ایران دو هفته پس از رقابت های آسیا و اقیانوسیه کره جنوبی برای حضور در رقابت های جهانی عازم ترکیه می شود.