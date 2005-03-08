جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد زبان آلماني

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، مرتضي قاسمي دانشجوي گروه زبان آلماني دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران از پايان نامه خود با عنوان « بررسي اصطلاحات مربوط به اعضاي بدن در زبان آلماني و روشهاي ترجمه آن به زبان فارسي» جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته زبان آلماني دفاع مي كند.

دكتر محمد حسن حدادي استاد راهنما و دكتر حميده بهجت استاد مشاور اين دانشجو در انجام اين پايان نامه بوده اند. همچنين دكتر حسن پروران قضاوت اين پايان نامه را بر عهده دارد.

اين جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد 19 اسفند (ساعت 13) در اتاق شوراي دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران برگزار مي شود.