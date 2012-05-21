به گزارش خبرگزاری مهر ، در ساعات اولیه پایان مذاکرات یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات کشورمان در تهران، اکثر رسانه ها به نقل از مقامات ایرانی و آمانو نتایج مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند .



- رویترز به نقل از آمانو نوشت مذاکرات امروز تهران مثبت بود ودر فضایی مثبت جریان داشت که تاثیر مثبتی در مذاکرات روزچهارشنبه در بغداد بین ایران و گروه 5+1 خواهد داشت.



رویترز در ادامه نوشت وقتی از آمانو در خصوص توافقات به عمل آمده سوال کردیم، پاسخ داد : من به جزئیات نخواهم پرداخت.

- شیکاگوتریبیون نیز به نقل از آمانو، مذاکرات تهران را مثبت خوانده و نوشت این مذاکرات تاثیرمثبتی بر مذاکرات آتی بغداد خواهد داشت.



- سایت "دبکا" نزدیک به سازمانهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی با وجود اینکه به نقل از آمانو مذاکرات تهران را مثبت خواند، در ادامه فضا سازی هایش برای شکست مذاکرات بغداد به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درخصوص مثبت بودن مذاکرات ابراز بدبینی و تردید کرد.

