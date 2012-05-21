به گزارش خبرگزاری مهر، نادال در این بازی با نتیجه 5-7، 3-6 مقابل جوکوویچ صرب به برتری رسید و چهل و نهمین عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس در مجموع و سی و پنجمین عنوان قهرمانی خاک رس را از آن خود کرد.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، نادال برای سومین بار در چهار سال گذشته موفق به بردن اوپن ایتالیا شده است. این تنیسور اسپانیایی با این پیروزی در رده دوم جدول رده بندی بهترین‌های تنیس جهان بالاتر از "راجر فدرر" قرار گرفت.

نادال سال گذشته در همین مرحله به جوکوویچ باخته بود. این مسابقه قرار بود یکشنبه برگزار شود اما بارش باران باعث شد تا به امروز موکول شود.

وی پس از پایان بازی گفت: واقعا خیلی خوشحالم که بدون حتی شکست در یک ست به عنوان قهرمانی این تورنمنت رسیدم. بازی مقابل بزرگانی چون "توماس بردیچ"، "داوید فره" و "نواک جوکوویچ" و شکست آنها ارزشمند است.