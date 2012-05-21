یاسر قندرهای در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید از کاوش این تپه اشاره کرد و افزود: سرپرستی این کاووش برعهده دکتر جبرییل نوکنده است.
وی اظهار داشت: کاوش اطلاعات جدیدی از نحوه زندگی مردم منطقه در سالیان دور را به دست خواهد داد.
قندهاری گفت: در این بازدید دکتر نوکنده اطلاعات و توضیحاتی در زمینه اشیاء و اجساد به دست آمده در کاوش داد.
منصورخسروی بخشدار کمالان نیز از زحمات کاوشگران قدردانی کرد و گفت: این اقدام کاوشگران می تواند به شناساندن مردم به هویت تاریخی منطقه درزمینه های اقتصادی، فرهنگی کمک کنند.
بخش کمالان در شرق مرکز گلستان واقع شده است.
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