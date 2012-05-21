علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم تشکیل همایشهای کاربردی با هدف پیشگیری از انجام رفتارهای پرخطر و تشویق به انجام رفتارهای سلامت زا تاکید کرد و افزود: توسعه سلامت امکان مشارکت و حضور همگانی را می طلبد.

وی اظهارداشت: گسترش فرهنگ سلامت نیاز به برنامه ریزیهای درازمدت و فرهنگ سازی و گسترش آن در جامعه است.

این پزشک فرهنگ سازی صحیح برای سلامت و رفتارهای سلامت زا را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: افراد باید آموزشهای لازم را در این زمینه فرا بگیرند و از سوی بسترهای لازم برای اجرا و پیاده کردن این آموزشها فراهم شود.

وی افزود: برای ارتقای سطح سلامت جامعه احتیاج به رفتار جمعی است و همه اعم از افراد، ارگانها و سازمانهای دولتی یا خصوصی باید با هم و در کنار هم تلاش کنند تا امکان ارتقای سلامت با هزینه اندک در جامعه تحقق یابد.

محمدی ادامه داد: سلامت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و نیاز به برنامه ریزی و تلاش بسیار برای تحقق در جامعه دارد، سلامت فقط یک مسئله جسمی نیست.

وی یادآورشد: سلامت جامعه زمانی ممکن می شود که بر مبنای عدالت اجتماعی باشد و از طریق آگاه سازی و آموزش عمومی، ضریب دانش جامعه ارتقا پیدا کند.