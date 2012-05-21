به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر دوشنبه در بازدید خبرنگاران از زیارتگاه خالد نبی شهرستان اظهار داشت: خبرنگار نقش اساسی را ایفا می کند و بیان واقعیت وظیفه آنان است.

نوراللهی بیان داشت: شما خبرنگاران اگر نقش خود را خوب انجام دهید، تاثیرگذاری بسیار زیادی خواهید داشت.

فرماندار کلاله تاکید کرد: زمانی جامعه به رشد خواهد رسید که واقعیت ابراز شود.

وی افزود: خبرنگار برای بیان واقعیت نیاز به ابزارهایی دارد که این ابزار فکر و اندیشه، قلم و دوربین و ... است و مطئمنم از این ابزار برای واقعیت استفاده خواهد شد.

وی عنوان کرد: در خیلی از جاها به جامعه خبرنگاران اهمیت داده نمی شود ولی همواره سعی کردیم در حد توان از شما و زحمات قدردانی و نقشتان را جامعه پررنگ کنیم.