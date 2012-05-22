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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

جاثلیق آرام:

توجه آذربایجان غربی به کلیساها ستودنی است

توجه آذربایجان غربی به کلیساها ستودنی است

ارومیه- خبرگزاری مهر: رهبر ارامنه جهان شهر ارومیه را به واسطه حضور پیروان مذاهب مختلف مرکز گفتگوی ادیان و اقوام مختلف در ایران دانست و توجه آذربایجان غربی به کلیساها را ستودنی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاثلیق آرام اول شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران ارزش و احترامی خاصی را به ادیان مختلف قائل بوده و در این راستا ارومیه به واسطه حضور پیروان ادیان مختلف مرکز گفتگوی ادیان و اقوام در ایران است.

وی با اشاره به وجود وحدت در مبانی اعتقادی در سه خلیفه گری ارامنه در ارومیه، تهران و اصفهان، اظهار داشت: از 15 سال قبل به صورت مستمر در جریان گفتگوی بین ادیان در ایران بوده و در کنفرانسهای مختلف شرکت کرده و به این نتیجه رسیده ام که مبانی مطرح شده در این کنفرانسها از قالب نظری خارج و به صورت عملی در ایران اجرایی می شود.

رهبر ارامنه جهان  با تاکید بر اینکه اسلام و مسیحیت دارای اشتراکات فراوانی بوده و می توان با تقویت این اشتراکات که شامل ارزش های معنوی است فعالیت های مشترک را افزایش داد، عنوان کرد: اقدام ایران به دلیل مرمت و نوسازی کلیساهای ارامنه قابل تقدیر است.

جاثلیق آرام اول از قره کلیسا و کلیسای استپانوس به عنوان دو کلیسای مهم ارامنه جهان نام برد و افزود: مسئولان آذربایجان غربی به این دو مجموعه توجه خوبی داشته و ما از این بابت از همه مسئولان استان و به خصوص استاندار آذربایجان غربی تشکر می کنیم.

کد مطلب 1608434

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