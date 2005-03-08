جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد زبان فرانسه

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، آزاده رجايي دانشجوي گروه زبان فرانسه دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران از پايان نامه خود با عنوان « از اوليس تا سرگرداني انسان مدرن» جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته زبان فرانسه دفاع مي كند.
دكتر ايلميرا دادور استاد راهنما و دكتر طهمورث ساجدي استاد مشاور اين دانشجو در انجام اين پايان نامه بوده اند. همچنين دكتر ماندانا صدر زاده قضاوت اين پايان نامه را بر عهده دارد.
اين جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد 19 اسفتد ماه ساعت 9 در اتاق شوراي دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران برگزار مي شود.
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