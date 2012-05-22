به گزارش خبرنگار مهر از جده عربستان، پس از اتفاقاتی که روز دوشنبه در زمان ورود تیم پرسپولیس به شهر جده و محل اقامت این تیم در هتل "هالی دی این" رخ داد، مصطفی دنیزلی تمرین دوشنبه شب سرخپوشان را تعطیل کرد.

سرمربی پرسپولیس خستگی بازیکنان را دلیل اتخاذ این تصمیم عنوان کرد و از نفرات تیم خواست پس از صرف شام، استراحت کنند تا خستگی این سفر پر دردسر و حاشیه‌های پس از آن را به فراموشی بسپارند.

از سوی دیگر به غیر از مهرداد پولادی که از ناحیه همسترینگ پا مصدوم است و وضعیتش برای حضور در دیدار با الاتحاد 50 - 50 است، علی کریمی هم دچار مصدومیت جزئی شده است که براساس اعلام زادمهر سرپرست تیم مشکل این بازیکن جدی نیست.

براساس این گزارش، مسئولان عربستانی روز گذشته ویزای مهدوی‌کیا، هاشمیان، کریمی، "آودوکیچ" و "ایمون زاید" را دیرتر از دیگر بازیکنان صادر کردند و در زمان خروج از فرودگاه و همچنین حضور در هتل برای این بازیکنان مشکلاتی را به وجود آوردند تا تمرکزشان را برای دیدار با الاتحاد از بین ببرند.

این اقدامات عربستانی‌ها نشان می‌دهد آنها نگاهی ویژه به ستاره‌های پرسپولیس دارند و قصد دارند با تکیه بر مسائل روانی، روحیه این بازیکنان را برای این مسابقه مهم پایین بیاورند.

دیدار تیم‌های فوتبال الاتحاد عربستان و پرسپولیس ایران در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ساعت 22:40 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده عربستان برگزار می‌شود.