امیر مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شرایط خوبی بر اردوهای تیم ملی حاکم است و به معنی واقعی کلمه یک "تیم" هستیم که این همدلی می‌تواند رمز موفقیت تیم ملی کاراته در پیکارهای آسیایی ازبکستان باشد. از نظر میانگین سنی تیم امروز جوان‌تر از دوره‌های گذشته است و اعضای تیم انگیزه بالایی دارند.

وی در مورد اینکه "چرا در رقابت‌های آسیایی نمی‌تواند از توانایی‌های خود استفاده کند و به نظر می‌رسد در مسابقات غیرآسیایی نتیجه بهتری کسب می‌کند"، گفت: من چنین اعتقادی ندارم. شاید چون من در مسابقات اروپایی بهتر نتیجه گرفته‌ام برخی را به این باور رسانده است. من با حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو و قهرمانی آسیا در چین 2011 تنها موفق به کسب یک مدال برنز شدم، در حالی که در دو سه سال گذشته در مسابقات جایزه بزرگ استانبول ترکیه (2 طلا و یک برنز) به دست آوردم و سال گذشته در مسابقات آزاد فرانسه و کاراته وان اتریش بر سکوی قهرمانی ایستادم.

این کاراته کای قمی افزود: از نظر وضعیت جسمانی در شرایط بسیار خوبی هستم، به گونه‌ای که در تست آمادگی جسمانی که اخیرا انجام شد امتیازات خوبی را گرفتم. از نظر روحی و فنی هم نسبت به سال‌های گذشته شرایط بهتری دارم که امیدوارم پس از انتخاب شدنم بتوانم مزد اعتماد مربیان را بدهم.

مهدی‌زاده در خصوص حریفان خود در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در وزن 60 کیلوگرم در رقابت‌های آسیایی کاراته کاهای قزاقستان، ویتنام، کره جنوبی و ازبکستان ورزشکاران خوبی دارند، به همین خاطر رقابت‌های وزن 60 کیلوگرم از کیفیت بالایی برخوردار است، البته من شناخت خوبی از حریفانم دارم و می‌دانم چگونه باید با آنها مبارزه کنم.

وی مسابقات کاراته وان اندونزی را یک میدان تدارکاتی خوب پیش از شرکت در مسابقات آسیایی ازبکستان دانست و گفت: هیچ کم و کسری در اردوهای تیم ملی نیست، امیدوارم با کسب نتیجه خوب در ازبکستان بتوانیم جواب حمایت‌های فدراسیون و اعتماد مربیان را بدهیم.

تیم ملی کاراته کشورمان آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می‌شود. این مسابقات تیرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد.