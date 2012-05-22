نمایشگاه بزرگ کتاب قشم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب قشم در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کتاب قشم با هدف جذب بیشتر دوستداران کتاب، اقدام به ارائه تخفیف 50 درصدی برای عموم و با مساعدت سازمان منطقه آزاد قشم تخفیف 80 درصدی جهت کتابخانه های روستایی در سطح شهرستان قشم نموده است.

حسین طاهری افزود: در این نمایشگاه آثار 30 ناشر برگزیده کشور در زمینه های تاریخی، ادبیات، مذهبی، علوم قرآنی، پزشکی، مهندسی، روانشناسی، خانواده، اطلاعات عمومی، ادبی، فرهنگی، آشپزی و کتابهای ویژه کودک و نوجوان به علاقمندان ارائه می شود.

وی با اشاره به روز بودن آثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت: 40 درصد آثار نمایشگاه کتاب قشم به انتشارات دو سال اخیر ناشران کشور مربوط می شود و 20 درصد از مجموع کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه نیز به انتشارات داریوش به عنوان برگزار کننده اختصاص دارد.

نمایشگاه بزرگ کتاب قشم از اول تا 18 خرداد ماه جاری در طبقه پایین ساختمان تجاری فردوسی در چهار راه پردیس شهر قشم از سوی انتشارات داریوش و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم دایر شده است.

کتاب و فرهنگ کتابخوانی ماندگارترین هنر جامعه است

مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کتاب و فرهنگ کتابخوانی به عنوان برجسته ترین و ماندگارترین هنر هر جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام دکتر علی ملا نوری در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب قشم افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی و ایجاد فضای مناسب نمایشگاه کتاب با تجهیزات و امکانات لازم از اولویت های فعالیت های فرهنگی قشم محسوب می شود.

وی ادامه داد: فضا سازی نمایشگاه و تفکیک غرفه ها برای ارائه کتاب های تخصصی نقش مهمی در جذب علاقمندان و تسهیل در انتخاب کتاب های مورد نظر آنان دارد و امیدوارم نمایشگاه های آتی کتاب قشم در فضای شایسته این حرکت فرهنگی برگزار شود.

مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به حضور بیش از 15 هزار دانشجو و 12 مرکز دانشگاهی و آموزش عالی در جزیره قشم از این فرصت به عنوان یک امکان مهم برای برپایی مناسب و شایسته نمایشگاه کتاب نام برد.

وی با تقدیر از انتشارات داریوش و سازمان منطقه آزاد قشم در برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب قشم، از هفت هزار عنوان کتاب موجود در این نمایشگاه با بیش از 100 هزار جلد به عنوان یک فرصت طلائی برای دوستداران کتاب و قشر فرهیخته، دانشجویان و دانش آموزان و تمام علاقمندان به مبحث مطالعه یاد کرد.