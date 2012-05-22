محمدهادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که طرح آب پاشی نشان می دهد سازمان حفاظت از محیط زیست که متولی حاکمیتی آلودگی هوا است در انجام فعالیت‌های کارشناسی و ارائه آن به دستگاه‌های متولی کم تحرکی دارد، گفت: دفتر آلودگی هوا در سازمان محیط زیست متولی کار کارشناسی بر روی پدیده ریزگردهاست که اگر این فعالیت کارشناسی انجام می شد، سلایق مدیران به راحتی به عنوان راهکارهای مبارزه با ریزگردهای پایتخت ارائه نمی شد.

وی با اشاره به بازتاب‌های رسانه‌ای اینگونه راهکارها گفت: این طرح های تخیلی پیشرفت های هسته ای و علمی ما را زیر سوال می برد. متاسفانه اینگونه اخبار بازتاب های بین المللی وسیعی دارد.

حیدرزاده در پاسخ به این ادعا که طرح آب پاشی از پشتوانه پژوهشی و دانشگاهی برخوردار است گفت: باید حجم گرد و غبار و و سعت تهران را نیز در پژوهش های دانشگاهی در نظر بگیریم. شاید این طرح پژوهشی در وسعت یک مزرعه کوچک یا حیاط خانه قابل قبول باشد اما در شهر تهران با این میزان آلودگی و حجم ذرات زیر 2 و نیم میکرون جواب نخواهد داد و عقل سلیم می گوید باید از راهکارهای اساسی تری استفاده کرد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان این که کنترل ریزگردها باید در مبداء صورت بگیرد گفت: البته منابع داخلی نیز موثرند اما 90 درصد آن مربوط به کشورهای همسایه است که باید با دیپلماسی پروتوکل زیست محیطی دنبال شود.

وی ادامه داد: در بحث گرد و غبارها دیپلماسی دوجانبه بین ایران و عراق چاره ساز نیست و باید کشورهای منطقه درگیر این موضع تحت نظارت بخش زیست محیطی سازمان ملل و با حمایت های بانک جهانی پروتکل زیست محیطی مبارزه با ریزگردها را تدوین کند.

حیدرزاده با اشاره به این که این ریزگردها تا شمال غربی کشور نیزنفوذ کرده اند گفت: ریزگردها مطمئنا آثار بهداشتی و هزینه های بسیاری برای کشور ما به دنبال دارد که نیاز به سرمایه گذاری های منطقه ای برای کنترل آن در خارج از مرزهای ایران است.

به گفته حیدرزاده خشکسالی تالاب ها در ایران نیز می تواند درصد بسیار کمی در افزایش ریزگردها موثر باشد.

حیدرزاده در پاسخ به این پرسش که آب پاشی در مناطقی که شهرداری در حال فعالیتهای عمرانی است چقدر در کاهش ریزگردها موثر است گفت: میزان ریزگردهای پایتخت به اندازه ای است که این فعالیت ها تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش آن ندارد اما آب پاشی این مناطق در حال حاضر انجام می شود.

