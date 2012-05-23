  1. ورزش
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۰

خشک شدن چشمه پدیده‌سازی/

زرینچه: مربیان با دانش خانه نشین شدند/ ریشه این مشکل به 10 سال پیش می‌رسد

زرینچه: مربیان با دانش خانه نشین شدند/ ریشه این مشکل به 10 سال پیش می‌رسد

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران معتقد است ریشه کم شدن بازیکنان پدیده در لیگ به 10 سال پیش برمی‌گردد، جایی که مربیان با دانش تیم‌های پایه مورد بی توجهی قرار گرفتند و خانه نشین شدند.

جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل کم شدن بازیکنان پدیده در پایان هر لیگ، تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد آنطور که باید و شاید برای تیم‌های پایه همانند تیم‌های اصلی سرمایه گذاری نمی‌شود. مشکلی که خودش را طی 10 سال نشان داده و حالا به اوج خود رسیده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در تیم‌های پایه مربیان باتجربه و بادانشی کار می‌کردند اما به خاطر عدم توجه به آنها به تدریج خانه نشین شدند. ضمن اینکه بازیکنان و مربیان لیگ برتری قراردادهای میلیونی می‌بندند اما مشکلات مالی در مربیان پایه بیداد می‌کند.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال به عدم ریسک پذیری مربیان هم اشاره کرد و یادآور شد: مربیان هم به خاطر کسب نتیجه تحت فشار هستند و به همین خاطر نمی‌توانند به بازیکنان جوان بها بدهند. وقتی یک مربی بازیکن جوانی را به میدان می‌فرستد باید حداقل چند مسابقه از اشتباهات او چشم بپوشد تا این بازیکن با شرایط آشنا شود.

زرینجه با اشاره به وجود پول‌های کاذب در فوتبال، گفت: وجود پول هنگفت در فوتبال باعث شده تا همه دنبال نتیجه گرایی باشند. این نوع تیمداری به فوتبال ما آسیب می‌زند. باید به تیم‌های پایه بیشتر توجه شود. این تیم‌ها باید از نظر مالی شرایط خوبی داشته باشند تا معضلات اصلی فوتبال برطرف شود.

کد مطلب 1608501

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