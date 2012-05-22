به گزارش خبرنگار مهر، حسن رهاورد نخستین دستیار علیاکبر دهخدا در تدوین حروف «الف» و «ب» لغتنامه، روز یکشنبه 31 اردیبهشت درگذشت و ظهر دوشنبه 1 خرداد در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
پیکر زندهیاد رهاورد در قطعه 255 (نامآوران)، ردیف 31 شماره 11 و در کنار حسن احمد گیوی به خاک سپرده شد.
متن وصیتنامه این همکار سابق علامه دهخدا و دکتر معین، با وجود اختصار حاوی نکات جالبی است. وصیتنامه یک برگهای زندهیاد رهاورد که در اختیار «مهر» قرار گرفته، به شرح زیر است:
«با خاکسپاریام مزاحم کسی نشوید. خانوادهام با چند تن از دوستان انجام دهند. هیچگونه مراسمی به عنوان سوم، هفتم، چهلم و سال نگیرید. سیاه نپوشید، گل نیاورید و بگویید دوستانم هم گل نیاورند. پول آن را یکجا جمع کنید و نوشتافزار برای کودکان کمبضاعت بخرید. آگهی در روزنامه به این شرح بدهید: دکتر حسن رهاورد بزرگ خاندان رهاورد درگذشت. در خانه به سوگ نشستهایم».
زندهیاد رهاورد پایین این وصیتنامه را امضا کرده اما جای تاریخ و نشانی وصیتنامه خالی است.
با توجه به وصیت این پژوهشگر فقید در حوزه دانشنامهنویسی، مراسم ختم برای وی برگزار نمیشود اما فردا سهشنبه 2 خرداد در منزل استاد رهاورد، مجلسی از ساعت 16 تا 18 برای وی برپا میشود. نشانی منزل رهاورد از این قرار است: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، خیابان میرزاپور، سمت چپ، کوچه مهر چهارم، بن بست امین.
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