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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۷

افزایش آمار طلاق در همدان

افزایش آمار طلاق در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان از شناسایی 226 هزار جوان در همدان خبر داد و گفت: استان همدان دارای 625 هزار جوان است که 226 هزار نفر از آنان، جوانان شهرستان همدان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق در شورای اداری جوان شهرستان همدان افزود: 113 هزار نفر از جوانان شهرستان همدان را مردان و 113 هزار نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه جوانان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی افتخار آفرین و محور بوده اند، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بسیاری از دستاوردهای نظام مرهون جوانان این مرزوبوم است.

باید از قدرت و توانمندی جوانان همدانی بهره برد

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر استفاده از جوانان و بهره گیری از قدرت و توانمندی آنان، گفت: ایران از نظر جمعیت جوان رتبه دهم را در بین کشورهای جهان دارد.

وی بزرگترین دغدغه مسئولان را چگونگی بهره مندی از این پتانسیل عظیم عنوان کرد و اظهار داشت: استعداد و توان نهفته در جوانان به عنوان یک موهبت الهی باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار همدان در ادامه تعداد دانش‌آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان شهرستان همدان را حدود 70 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: پارسال حدود 342 نفر از جوانان این شهرستان به دلایل مختلفی فوت کرده‌اند.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه در سال 89 هشت هزار و 570 مورد ازدواج در این شهرستان به ثبت رسیده، افزود: سال 90 این تعداد به هشت هزار و 785 مورد رسید که این رقم افزایش دو و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

آمار طلاق در شهرستان همدان افزایش یافت

وی از افزایش یک درصدی آمار طلاق در شهرستان همدان خبر داد و گفت: سال 89 حدود یک هزار و 437 مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده که این رقم در سال 90 به یک هزار و 467 مورد رسیده است.

قهرمانی مطلق به موفقیت‌های جوانان این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته 486 نفر از جوانان این شهرستان در سطح بین‌المللی مدال‌های برنز، نقره و طلا کسب کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی از بهره هوشی بالایی برخوردارند، گفت: امروزه دشمنان این مرز و بوم با روش‌های مختلف و جنگ نرم قصد ایجاد یأس، ناامیدی، ناتوانی و شبهه‌افکنی در بین جوانان را دارند.

حسن قهرمانی‌مطلق با تأکید بر استفاده از ظرفیت مشاوران جوان در دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: این افراد باید جایگاه خود را بشناسند.

کد مطلب 1608528

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