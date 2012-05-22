افزایش آمار طلاق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق در شورای اداری جوان شهرستان همدان افزود: 113 هزار نفر از جوانان شهرستان همدان را مردان و 113 هزار نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه جوانان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی افتخار آفرین و محور بوده اند، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بسیاری از دستاوردهای نظام مرهون جوانان این مرزوبوم است.

باید از قدرت و توانمندی جوانان همدانی بهره برد

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر استفاده از جوانان و بهره گیری از قدرت و توانمندی آنان، گفت: ایران از نظر جمعیت جوان رتبه دهم را در بین کشورهای جهان دارد.

وی بزرگترین دغدغه مسئولان را چگونگی بهره مندی از این پتانسیل عظیم عنوان کرد و اظهار داشت: استعداد و توان نهفته در جوانان به عنوان یک موهبت الهی باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار همدان در ادامه تعداد دانش‌آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان شهرستان همدان را حدود 70 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: پارسال حدود 342 نفر از جوانان این شهرستان به دلایل مختلفی فوت کرده‌اند.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه در سال 89 هشت هزار و 570 مورد ازدواج در این شهرستان به ثبت رسیده، افزود: سال 90 این تعداد به هشت هزار و 785 مورد رسید که این رقم افزایش دو و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

آمار طلاق در شهرستان همدان افزایش یافت

وی از افزایش یک درصدی آمار طلاق در شهرستان همدان خبر داد و گفت: سال 89 حدود یک هزار و 437 مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده که این رقم در سال 90 به یک هزار و 467 مورد رسیده است.

قهرمانی مطلق به موفقیت‌های جوانان این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته 486 نفر از جوانان این شهرستان در سطح بین‌المللی مدال‌های برنز، نقره و طلا کسب کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی از بهره هوشی بالایی برخوردارند، گفت: امروزه دشمنان این مرز و بوم با روش‌های مختلف و جنگ نرم قصد ایجاد یأس، ناامیدی، ناتوانی و شبهه‌افکنی در بین جوانان را دارند.

حسن قهرمانی‌مطلق با تأکید بر استفاده از ظرفیت مشاوران جوان در دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: این افراد باید جایگاه خود را بشناسند.