صدور دومین گواهینامه ایزو برای آب و فاضلاب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقازاده اظهار داشت: گواهینامه ایزو در راستای کیفیت کالا و خدمات و رضایت مشترکان صادر می شود.



وی افزود: این گواهینامه اعتبار سه ساله داشته و شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سال 87 با رعایت تمامی اصول و استانداردها، موفق به کسب این گواهینامه شد.



وی با اشاره به رضایت نماینده شرکت ایزو از کالا و خدمات ارائه شده و رضایت مشترکان از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران تصریح کرد: بهمن سال 90 کارشناسان در ممیزی از خدمات و فرآیندهای شرکت آب و فاضلاب استان، همه موارد را مطابق استاندارد تشخیص دادند.



آقازاده، اعتبار تمدید این گواهینامه را سه ساله خواند و گفت: بر اساس ممیزی انجام شده یک بار دیگر موفق به کسب این گواهینامه برای سه سال دیگر شدیم که در این مدت هر ساله ممیزی انجام خواهد شد و در صورت رعایت استانداردها گواهینامه تمدید می شود.