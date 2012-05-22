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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

آقازاده اعلام کرد:

صدور دومین گواهینامه ایزو برای آب و فاضلاب مازندران

صدور دومین گواهینامه ایزو برای آب و فاضلاب مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آب و فاضلاب مازندران گفت: پس از کسب گواهینامه ایزو 9001-2008 توسط سیستم مدیریت کیفیت شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، یک بار دیگر این گواهینامه برای سه سال آتی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقازاده اظهار داشت: گواهینامه ایزو در راستای کیفیت کالا و خدمات و رضایت مشترکان صادر می شود.

وی افزود: این گواهینامه اعتبار سه ساله داشته و شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سال 87 با رعایت تمامی اصول و استانداردها، موفق به کسب این گواهینامه شد.

وی با اشاره به رضایت نماینده شرکت ایزو از کالا و خدمات ارائه شده و رضایت مشترکان از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران تصریح کرد: بهمن سال 90 کارشناسان در ممیزی از خدمات و فرآیندهای شرکت آب و فاضلاب استان، همه موارد را مطابق استاندارد تشخیص دادند.

آقازاده، اعتبار تمدید این گواهینامه را سه ساله خواند و گفت: بر اساس ممیزی انجام شده یک بار دیگر موفق به کسب این گواهینامه برای سه سال دیگر شدیم که در این مدت هر ساله ممیزی انجام خواهد شد و در صورت رعایت استانداردها گواهینامه تمدید می شود.

کد مطلب 1608531

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