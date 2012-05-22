نحوه ازسرگیری روابط مصر و ایران/ انتخابات مصر به دور دوم کشیده می شود

"تهامی منتصر" در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگو با مهر اظهار داشت : انقلاب مصر همچنان در حالتی شکننده به سر می برد و اغلب مردم مصر انقلاب 25 ژانویه را تایید می کنند.

وی با اشاره به ناامنی و درگیری های خیابانی طی یک سال گذشته گفت که بازماندگان رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در پس ای ناامنی ها قرار دارند و که تلاش می کنند انقلاب را از بین ببرند و دوران رژیم سابق را احیا کنند.

عربستان سعودی ضد انقلاب مصر بوده و می باشد و در این رابطه یک دلار نیز به مصر کمک نکرده است و ادعاهایی که درباره حمایت آل سعود از انقلاب مصر مطرح می شود بی پایه و اساس است.

این تحلیلگر مصری درباره اینکه چرا پس از گذشت بیش از یک سال از انقلاب 25 ژانویه هیچ تحرکی برای از سرگیری روابط با ایران صورت نگرفته است، گفت : نظام جدید در مصر هنوز به طور کامل متولد نشده است و در حال حاضر عناصر وابسته به رژیم مبارک تحت عنوان شورای عالی نظامی در مصر حکومت می کنند.

منتصر با بیان این مطلب افزود: اما پس از انتخاب رئیس جمهور و پارلمان جدید مسئله از سرگیری روابط میان تهران و قاهره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره اینکه تاکنون چه اقدامات عملی برای از سرگیری روابط ایران و مصر صورت گرفته است نیز اظهار داشت : ما گفتگوهای سال گذشته خود را با آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد به مقامات مصری منتقل کردیم و آنها نیز تاکید کردند که ازسرگیری روابط با ایران به پس از انتخاب رئیس جمهور در مصر موکول خواهد شد.

منتصر خاصرنشان کرد: روابط میان مصر و ایران پیش از انقلاب اسلامی و در دوره پهلوی و ملک فاروق روابطی نسبی و فامیلی بود و مردم ایران صرفنظر از اینکه چه حکومتی داشته باشند همان مردم هستند و من معتقدم روابط میان ملت ها مهمتر و پایدارتر از روابط میان حکومت ها و دولت ها است.

کارشناس مصری با بیان این مطلب افزود: من اطمینان دارم روابط مصر و ایران به زودی از سر گرفته خواهد شد و آینده آن دوستانه خواهد بود.

وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که از سرگیری روابط با ایران تنها منوط به تصمیم گیری رئیس جمهور نیست، بلکه مردم مصر نیز در این رابطه تصمیم گیرنده هستند و شعار "الشعب یرید" تعیین کننده است و اگر ملت مصر خواهان روابط با ایران این روابط قطعا و باید از سر گرفته شود.

تهامی منتصر در بخش دیگر سخنان خود درباره دلایل بهبود روابط اخیر قاهره و ریاض و چرایی سفر هیئت پارلمانی مصر به عربستان برای تنش زدایی روابط 2 کشور گفت : گردشگری مذهبی و مسئله حج عمره مهمترین دلیل بهبود روابط با ریاض بود چرا که در صورت قطع روابط، مصر میلیاردها دلار ضرر می کرد.

انتخابات با 2 نامزد یعنی "عمرو موسی" و "عبدالمنعم ابوالفتوح" احتمالا به مرحله دوم کشیده خواهد شد و در مرحله دوم ابوالفتوح پیروز انتخابات خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: عربستان یک سوم هزینه حج عمره را پیش از اعزام عمره گزاران اخذ می کند و مصری هایی که برای حج ثبت نام کرده بودند و همچنین شرکت های ذیربط در صورت قطع روابط متضرر می شدند، لذا در پی اعتراضات این شهروندان هیئتی برای از سرگیری روابط با عربستان به ریاض اعزام شد و این سفر در راستای منافع برخی احزاب و جریان ها در آستانه انتخابات مصر نبود.

منتصر در عین حال به این مطلب اشاره کرد که عربستان سعودی ضد انقلاب مصر بوده و هست و در این رابطه یک دلار نیز به مصر کمک نکرده است و ادعاهایی که درباره حمایت آل سعود از انقلاب مصر مطرح می شود بی پایه و اساس است.

این تحلیلگر مصری در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش احساسات ضد اسرائیلی مردم مصر آینده معاهده کمپ دیوید را چطور ارزیابی می کنید، گفت : طبق قوانین بین المللی معاهده کمپ دیوید باقی خواهد ماند، اما برخی از بندهای این توافقنامه نیازمند اصلاح است و مردم مصر باید درباره آن نظر دهند.

وی افزود: لغو کمپ دیوید غیر ممکن است چرا که این طور وانمود می شود مصر به توافقنامه های بین المللی احترام نمی گذارد اما اصلاح برخی بندهای آن طبق احکام بین المللی اصلاح نخواهد شد و مردم مصر در این باره تصمیم گیری خواهند کرد.

منتصر درباره نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سقوط رژیم دیکتاتوری مبارک گفت : انتخابات با 2 نامزد یعنی "عمرو موسی" و "عبدالمنعم ابوالفتوح" احتمالا به مرحله دوم کشیده خواهد شد و در مرحله دوم ابوالفتوح پیروز انتخابات خواهد بود.

مصاحبه: سمیه خمارباقی