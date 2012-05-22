به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام حسین افتخاریان رییس اداره طرح های دانشجویی و جشنواره های سراسری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: پیش بینی ما این است که 25 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

وی افزود: این تعداد کل آمار شرکت کنندگان در بخش دانشجویی نیست و تاکنون تعداد زیادی از دانشگاه ها تعداد ثبت نام کنندگان شان را ارائه نکرده اند و باید توجه داشت تعداد قابل توجهی از دانشجویان هم در مساجد عمومی و جامع معتکف می شوند.

افتخاریان در ادامه تاکید کرد: در بخش اعتکاف استادان در تهران که امسال برای دومین بار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود؛ حدود 1000 نفر از استادان در دانشگاه های کشور تاکنون برای شرکت در مراسم اعتکاف رجبیه ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره طرح های دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، برگزاری برنامه های قرآنی، تلاوت دسته جمعی ، حفظ قرآن، تفسیرقرآن، سخنرانی مذهبی، قرائت ادعیه ، مداحی و مناجات، مشاوره دینی با حضور مبلغان، کرسی های آزاداندیشی، حلقه های معرفت را از جمله برنامه های اعتکاف ایام البیض اعلام کرد.

به گفته وی، برنامه های ویژه ای چون مسابقه های کتابخوانی و انس با نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از دیگر برنامه ها در این مراسم معنوی خواهد بود.

حجت الاسلام افتخاریان یادآور شد: دانشگاه های تهران؛ امیرکبیر و صنعتی شریف با تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان مازاد بر ظرفیت موجود مواجه شده اند.

رئیس اداره طرح های دانشجویی و جشنواره های سراسری دانشجویان نهاد رهبری ادامه داد: در مراسم اعتکاف دانشجویی امسال دستگاه های دانشگاهی وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه های آزاد، پیام نور و علوم پزشکی همکاری های بسیار خوبی را برای بالا بردن کیفیت این برنامه معنوی با ابلاغ آیین نامه ها به دانشگاه های مربوطه داشته اند.