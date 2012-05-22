احمد شفیق حق رای دادن ندارد / تجمع علیه نامزدهای رژیم سابق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: برخی جوانان مصری پوسترهای تبلیغاتی احمد شفیق از نامزدهای ریاست جمهوری را در خیابان طلعت حرب به آتش کشیدند.

جوانان مصری ضمن به آتش کشیدن پوسترهای احمد شفیق زنجیره انسانی به دور آن ایجاد کردند و شعار حکومت نظامیان باید ساقط گردد، سردادند به دنبال آن درگیری های لفظی میان این جوانان و رهگذران رخ داد و جوانان اعلام کردند که احمد شفیق نمی تواند رئیس جمهور شود.

از سوی دیگر یک منبع قضایی در کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند در انتخابات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جاری رای بدهد، زیرا مشمول قانون انزوای سیاسی است.

منبع مذکور گفت : قانون انزوا صادر و وارد مرحله اجرایی شده است و همه کسانی که مشمول این قانون هستند یعنی رئیس جمهور، معاون وی، نخست وزیر، دبیر کل حزب منحله سابق و دیگر مسئولان رژیم سابق طی 10 سال گذشته تا تاریخ یازده فوریه 2011 حق رای دادن ندارند.

اخبر دیگر اینکه جنبش سوسیالیستهای انقلابی مصر در اعتراض به حضور نامزدهای وابسته به رژیم سابق یعنی احمد شفیق و عمرو موسی به فاصله چند ساعت مانده به انتخابات ریاست جمهوری تجمع اعتراض آمیز برگزار می کنند.

منابع وابسته به جنبش مذکور قرار است پلاکاردهایی در مخالفت با نامزدی احمد شفیق و عمرو موسی در دست بگیرند.این تجمع قرار است ساعت دوازده به وقت محلی برگزار شود.