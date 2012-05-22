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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

نوری در گفتگو با مهر:

88درصد آب استان البرز از 311 حلقه چاه عمیق تامین می‌شود

88درصد آب استان البرز از 311 حلقه چاه عمیق تامین می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: 88 درصد آب استان البرز از 311 حلقه چاه عمیق تامین می شود.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چند درصد از آب استان البرز از چاه ها تامین می شود، اظهار داشت: 88 درصد آب آشامیدنی مورد نیاز منطقه استان البرز از طریق 311 حلقه چاه عمیق تامین می شود.

وی ادامه داد: حدود 175 لیتر در ثانیه از رودخانه کرج و 500 لیتر ثانیه هم از رودخانه شاهرود طالقان برداشت می شود که پس از پالایش در تصفیه خانه های شماره یک در حصار و تصفیه خانه شماره دو واقع در شهر کرج و افزایش تخصیص آب شرب از طرح انتقال آب طالقان به تهران با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه، از دیگر گزینه های آتی منابع تامین آب منطقه است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران بعد از تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط مجلس شورای اسلامی در سال 71 تاسیس شد و بعد از تشکیل استان البرز در اواخر سال 89 از حوزه زیر نظر آبفای استان تهران جدا شده و در قالب شرکت آب و فاضلاب استان البرز به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: در حال حاضر در سال جاری چندین طرح آبرسانی به استان البرز در دست اقدام است و همچنین 5 تصفیه خانه نیز در حال احداث است. 

کد مطلب 1608593

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