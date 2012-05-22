حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چند درصد از آب استان البرز از چاه ها تامین می شود، اظهار داشت: 88 درصد آب آشامیدنی مورد نیاز منطقه استان البرز از طریق 311 حلقه چاه عمیق تامین می شود.



وی ادامه داد: حدود 175 لیتر در ثانیه از رودخانه کرج و 500 لیتر ثانیه هم از رودخانه شاهرود طالقان برداشت می شود که پس از پالایش در تصفیه خانه های شماره یک در حصار و تصفیه خانه شماره دو واقع در شهر کرج و افزایش تخصیص آب شرب از طرح انتقال آب طالقان به تهران با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه، از دیگر گزینه های آتی منابع تامین آب منطقه است.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران بعد از تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط مجلس شورای اسلامی در سال 71 تاسیس شد و بعد از تشکیل استان البرز در اواخر سال 89 از حوزه زیر نظر آبفای استان تهران جدا شده و در قالب شرکت آب و فاضلاب استان البرز به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: در حال حاضر در سال جاری چندین طرح آبرسانی به استان البرز در دست اقدام است و همچنین 5 تصفیه خانه نیز در حال احداث است.