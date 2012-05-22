لاوروف همچنان سکاندار دیپلماسی/ تلاش برای تعیین وزن قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها صحبت از انتخابات روسیه و نحوه چیدمان افراد در دولت جدید یکی از مباحث مهم در رسانه های این کشور و جهان است. نشریه گازیتا در این باره می نویسد: رئیس جمهور پوتین در جلسه مشورتی در کرملین اعضای کابینه را که در آن تنها یک معاون اول نخست وزیر (ایگور شوالف) باقی می ماند، اعلام نمود .

گرچه عنوان می شود که این دولت "نه پوتینی و نه مدودفی است" اما هنوز به طور قطع نمی توان در باره وزن کابینه ابراز نظر کرد و در برآوردهای های مختلف اظهار نظرهای متفاوتی در این باره صورت می گیرد. یوگنی مینچنکو مدیر "مؤسسه بین‌المللی برای کارشناسی سیاسی" (IIPE) معتقد است دولت جدید دولت تکنوکراتها است.

مینچنکو اضافه کرد : نمی توان عنوان کرد که این دولت طرفدار مدودف است یا پوتین . آنها ظاهراً سعی داشتند دولت را از اشخاصی تشکیل دهند که برچسب طرفداری از کسی به آنها زده نشده است.

وی افزود : کسانی که برنامه سیاست مشخصی را پیاده کرده بودند در این دولت حفظ شدند. به همین دلیل سردیوکف در سمت وزیر دفاع باقی ماند، لاوروف کاملاً در بستر سیاست پوتین می باشد.

وی به انتصاب ولادیمیر کولوکولتسف رئیس پلیس سابق مسکو در دوره اعتراضات به عنوان وزیر کشور اشاره کرد و گفت: این اقدام غیرمترقبه نبود و اسم وی بین نامزدان احراز سمت وزیر کشور قرار داشت.

این بر آورد بی طرفانه در رسانه های روسیه از ترکیب قدرت در این کشور در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره وزن کابینه دولت روسیه را به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری می داند تا دیمیتری مدوف نخست وزیر این کشور.

این خبرگزاری می نویسد: پوتین با اعلام اعضای دولت جدید در روز دوشنبه تسلط خود بر اقتصاد و امنیت ملی را پس از اعتراضات بیشتر و توانایی دیمیتری مدودف نخست وزیر را برای پیگیری اقتصاد بازار آزاد محدود تر کرد.

گازیتا درباره سرنوشت برخی پست های کلیدی در دولت روسیه می نویسد: ولادیسلاو سورکف و دیمیتری روگوزین سمت معاونین نخست وزیر را حفظ کردند. ضمناً روگوزین نظارت بر امور صنایع دفاعی را ادامه می دهد اما اختیارات سورکوف تغییر یافت و وی ریاست دفتر دولت را به عهده می گیرد.

خبرگزاری فرانسه نیز چنین نگرشی به ترکیب کابینه روسیه دارد و در این باره می نویسد: پوتین شش نفر از وزرای سابق را که به آنها در دولت پستی داده نشد وارد پست های مهم اجرایی در کرملین کرد.

گازیتا می نویسد: تحولات در بخش وزرای تحت کنترل مستقیم رئیس جمهور کمتر از بقیه دولت بود. آناتولی سردیوکف وزیر دفاع ، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و آلکساندر کانووالف وزیر دادگستری سمتهای خود را حفظ کردند. ولادیمیر پوچکف رایزن وزارت اوضاع اضطراری بجای سرگئی شویگو به سمت وزیر اوضاع اضطراری انتصاب شد.





نمایندگان حزب "روسیه واحد" که مدودف قول وارد کردن آنها به دولت را داده بود در دولت زیاد نیستند.

سرگئی ژلزنیاک معاون دبیر حزب روسیه واحد قبول ندارد که تعداد نمایندگان حزبش در دولت جدید کمتر از آن بود که انتظار می‌رفت.

وی گفت: بسیاری از اعضای دولت در حزب عضویت دارند. همان طور پوتین و مدودف قول داده بودند، تیم دولت بطور ملموس متحول شده است. بنظر من کار با دولت جدید فوق العاده جالب خواهد بود.