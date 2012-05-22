نتایج اولیه کنکور دکتری 91 اعلام شد/ 34 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج اولیه آزمون از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است و 34 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، می توانند در روزهای 4 تا 7 خرداد ماه حداکثر تا 50 کد رشته محل را انتخاب کنند و در نهایت حداکثر تا سه کد رشته محل برای انجام مصاحبه علمی در هفته سوم خردادماه به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: معرفی اولیه داوطلبان به صورت سه برابر انجام می گیرد و در نهایت نمره نهایی با جمع 80 درصد نمره آزمون کتبی و 20 معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل های تراز می شوند) با ضریب یک و مصاحبه با ضریب دو محاسبه می شود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: نتایج نهایی دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری در 20 شهریورماه اعلام می شود و بیش از 10 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر،‌ آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 روز جمعه 25 فروردین با شرکت 178 هزار و 427 داوطلب برگزار شد. آزمون در 9 گروه آموزشی و 285 کد رشته امتحانی شامل گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی - مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان خارجی، تربیت بدنی و علوم پزشکی برگزار شده است.