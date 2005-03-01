سمينار علمي - آموزشي آموزش الكترونيكي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، نقش و اهميت آموزش الكترونيكي در بهبود فرايند يادگيري (فرايند يادگيري، عوامل موثر بر يادگيري، انگيزه، الگوها، فنون آموزشي نو، كاربرد يادگيري هاي جند گانه)، راهبردها، رويكردها و استانداردها در آموزش الكترونيكي (مباني اموزشي الكترونيكي، آموزش از راه دور، استانداردهاي آموزشي الكترونيكي، مدل هاي آموزش الكترونيكي) و توليد محتوا و مديريت سيستم فراگيري (روش هاي طراحي با استفاده از استاندارد هاي scorm2004 و IMS همراه با نمايش ابزار) موضوعاتي است كه در اين سمينار مورد بررسي قرار مي گيرد.

دكتر نعمت الله عزيزي، دكتر فرناز برزين پور و دكتر اردشير بحريني نژاد سخنرانان اين سمينار علمي - آموزشي هستند.