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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۱۷

به همت پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس :

سمينار علمي - آموزشي آموزش الكترونيكي برگزار مي شود

سمينار علمي - آموزشي آموزش الكترونيكي 15 اسفند به همت پژوهشكده فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، نقش و اهميت آموزش الكترونيكي در بهبود فرايند يادگيري (فرايند يادگيري، عوامل موثر بر يادگيري، انگيزه، الگوها، فنون آموزشي نو، كاربرد يادگيري هاي جند گانه)، راهبردها، رويكردها و استانداردها در آموزش الكترونيكي (مباني اموزشي الكترونيكي، آموزش از راه دور، استانداردهاي آموزشي الكترونيكي، مدل هاي آموزش الكترونيكي) و توليد محتوا و مديريت  سيستم فراگيري (روش هاي طراحي با استفاده از استاندارد هاي scorm2004 و IMS همراه با نمايش ابزار) موضوعاتي است كه در اين سمينار مورد بررسي قرار مي گيرد.

دكتر نعمت الله عزيزي، دكتر فرناز برزين پور و دكتر اردشير بحريني نژاد سخنرانان اين سمينار علمي - آموزشي هستند.

کد مطلب 160862

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