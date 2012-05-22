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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

تقوی:

دانشجو پایه و بنیان آینده کشور است

دانشجو پایه و بنیان آینده کشور است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، دانشجو را موتور محرکه و پایه و بنیان آینده کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل تقوی صبح سه شنبه در جمع اعضای کمیته های دانشگاهی اهل سنت گلستان با تشریح وظایف خطیر دانشجویان در جامعه تصریح کرد: یک دانشجوی متعهد، نباید فقط در محور مسائل فردی وشخصی خود متمرکز باشد و از رویدادهای جامعه وجهان غافل شود.

وی افزود: دانشجو باید با اصول و مبانی منطقی و معقول، به تحلیل حوادث و رویدادهای جهانی و داخلی بپردازد و موضع مناسب و قاطع اتخاذ کند.

تقوی ادامه داد: دانشجو در رخدادها و مراحل حساس و تعیین کننده ای چون انتخابات، همراه بادیگر بازوان فکری جامعه، با ارائه ملاک ها و معیارهای صحیح، مردم را برای مشارکت و حضور موثر ترغیب می کنند و در جهت گیری ها و خلق بسترهای اجتماعی- فرهنگی همواره به دنبال تقویت نظام اسلامی بوده و به مدد قدرت فنی و دانش خویش، در تشخیص و افشای ترفندهای دشمنان، لحظه ای دست از تلاش برنمی دارند.

وی در پایان گفت: دانشگاه باید به ارزش های اسلامی متمایل باشد تا آینده علمی و عملی کشور تضمین شود.

کد مطلب 1608620

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