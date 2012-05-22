مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سازمان بازرسی 25 نفر از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن این طرح به مدت 3 ماه را ارایه دادند.

موسی‌الرضا ثروتی به عنوان طراح این طرح گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس نمی‌توان چند موضوع را در یک ماده واحده گنجانده و تقدیم مجلس کرد این کار خلاف آیین نامه مجلس است.

وی با بیان اینکه روند بررسی این طرح اصلاح با عجله است، گفت: در صورت تصویب طرح مسکوت ماندن این طرح می‌توان از ابتدای مجلس نهم این موضوع را به صورت مفصل و در وقت کافی بررسی کرد.

در ادامه موسی قربانی که مخالف طرح مسکوت ماندن این طرح بود تاکید کرد: این طرح با عجله در کمیسیون قضائی بررسی نشده بلکه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و به صحن علنی مجلس تقدیم شده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر بازرسی قوی در کشور وجود داشته باشد این گونه فسادهای اقتصادی به وجود نخواهد آمد از نمایندگان خواست با طرح مسکوت ماندن این اصلاحیه موافقت نکنند.

قربانی انگیزه نمایندگان از ارایه طرح مسکوت ماندن این اصلاحیه را خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و بررسی طرح‌های مورد نظر سایر نمایندگان دانست.

در پایان نمایندگان با 83 رای موافق، 73 رای مخالف، 20 رای ممتنع با طرح مسکوت ماندن این اصلاح به مدت 3 ماه مخالفت کردند.

با توجه به اینکه امروز آخرین روز کاری مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم است ، نمایندگان کمیسیون های مختلف در تلاش هستند ، طرح هایی که ضروری تر می دانند ، در صحن مجلس بررسی شود.