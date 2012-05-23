شعار مشترک همه نامزدها/ آینده روابط مصر با ایران پس از انتخابات

در ادامه این مبحث به نگاه نخبگان مصری به نامزدهای ریاست جمهوری می پردازیم، عواملی که سبب جذب نخبگان به سمت برنامه های نامزدها می شود، چیست؟



باکینام الشرقاوی از تحلیلگران مصری می گوید رای دهنده مصری همانند کشورهای دیگر بر مسائل داخلی بیش از مسائل مربوط به سیاست خارجی تکیه می کند.



به گفته وی، شکست مرحله انتقالی کنونی در حل مشکلات حیاتی رای دهندگان، سبب شده است تا فراهم کردن خدمات بهداشتی و آموزشی در صدر برنامه های ارائه شده از سوی برخی نامزدها قرار گیرد.



از سوی دیگر محمد جمال عرفه تحلیلگر سیاسی پیش بینی کرد اهتمام رای دهندگان مصری در آینده به برنامه سیاسی افزایش یابد بدون اینکه این مسئله بر میزان مقبولیت مردمی نامزد تاثیر بگذارد.



وی خاطر نشان کرد ویژگی نظام سیاسی مصر از دوره فرعون، شهروندان مصری را وا می دارد تا از کاریزمای سیاستمداران بیش از مسائل دیگر تاثیر بپذیرند.



جنگ شایعات برای کسب رای



جنگ شایعات میان نامزدها، رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری مصر را داغ تر کرد، به گفته تحلیلگران مصری، شایعات علیه میان نامزدها ممکن است بر افراد عادی تاثیر داشته باشد.



سعید صادق از تحلیلگران مصری در گفتگو با العربیه گفت : معمولا نامزدها، دستیاران ویژه ای برای حمله به رقبا در خدمت می گیرند.



در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، جنگ شایعات میان نامزدهای راه یافته تشدید خواهد شد.



عوامل تاثیرگذار در انتخابات مصر



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره ویژگیهای انتخابات ریاست جمهوری مصر به مهر می گوید : انتخابات ریاست جمهوری مصر میان 11 نامزدانتخاباتی وارد مرحله حساسی شده و با برگزاری مقدمات این انتخابات در خارج تقریبا پازلهای انتخاباتی شکل گرفته است.



عمرو موسی ، عبدالمنعم ابوالفتوح، محمد مرسی و احمد شفیق در مقایسه با سایر نامزدها از شانس بالاتری برای احراز پست ریاست جمهوری بر خوردارند.



اکنون رقابت فشرده ای میان عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد گروه های اسلامی و عمرو موسی نامزد لیبرالها وجود دارد، اما عوامل زیادی در انتخابات مصر تاثیر گذار هستند.



شاید انتخاب مردم مصر بیش از 50 در صد در تعیین نهایی نامزد پیروز این انتخابات دخیل است، اما عوامل دیگری چه داخلی و چه خارجی در شکل گیری نهایی موثرند.



نخستین عامل شورای نظامی حاکم برمصر است که پس از گذشت 16 ماه از شروع قیام مردم مصر همچنان حاکمیت را در اختیار دارد.



قطعا شورای نظامی از میان نامزدهای انتخاباتی به دو گزینه یعنی احمد شفیق و عمرو موسی نظر دارد و مایل است تا یکی از این دو نامزد برنده انتخابات شود.



به گفته هانی زاده، عامل دوم آمریکا و دیگر کشورهای غربی و حتی رژیم صهیونیستی هستند که تلاش می کنند تا احمد شفیق نخست وزیر سابق رژیم حسنی مبارک در این انتخابات پیروز شود تا راه را برای باز گشت عوامل رژیم سابق هموار کند.



عامل داخلی دیگر گروه های اسلام گرا هستند که طیف وسیعی از مردم مصر را تشکیل می دهند و قطعا رای خود را به نفع عبدالمنعم ابوالفتوح و محمد مرسی به صندوق ها خواهند انداخت.



اسرائیل شعار مشترک همه نامزدها



هانی زاده می گوید هر چند اکنون اغلب نامزدها شعار ضد اسرائیلی سر می دهند، اما در واقع مردم مصر از پیشینه همه نامزدها آگاهی دقیقی دارند و به خوبی می دانند که چه نامزدی واقعا موضعی ضد صهیونیستی دارد.



تنها عبدالمنعم ابوالفتوح و محمد مرسی از سالهای دور مواضعی ضد اسرائیلی دارند واین امر دراقبال مردم نسبت به این دو نامزد تاثیر فراوانی خواهد گذاشت.



تغییر سیاست خارجی مصر پس از انتخابات



کارشناس مسائل بین الملل ابراز عقیده می کند در صورت پیروزی عبدالمنعم ابوالفتوح و یا محمد مرسی سیاست خارجی مصر دستخوش تغییر مهمی خواهد شد و فاصله این کشور با آمریکا و اسرائیل افزایش خواهد یافت.



در عین حال کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس مانند عربستان و قطر تلاش می کنند تا از رهگذر حمایت مالی از احمد شفیق و عمرو موسی در انتخابات مصر تاثیر بگذارند.



آینده روابط مصر و ایران



به گفته هانی زاده، مصر اکنون شرایط حساسی را پشت سر می گذارد، زیرا رئیس جمهوری آینده مصر که طبق قانون اساسی از اختیارات فراوانی برخوردار است، می تواند سیاستهای داخلی وخارجی مصر را ترسیم کند .



یکی از این سیاستها که از اهمیت بالایی برای مردم مصر برخوردار است، روابط آینده ایران و مصر است و قطعا پیروزی عبدالمنعم ابوالفتوح و یا حتی عمرو موسی می تواند در بهبود روابط مصر و ایران کمک کند.



اما سئوال مهمی که ذهن شهروندان مصری را به خود مشغول کرده است، این است که آیا شورای نظامی حاکم بر مصر، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد؟



چالشهای پیش روی رئیس جمهوری منتخب