علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای نمایش هوایی در فرودگاه آزادی نظرآباد گفت: برای اولین بار در کشور نمایش هوایی با حضور 150 فروند هواپیمای فوق سبک در فرودگاه آزادی اجرا خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته در چنین روزهایی نمایش هوایی با رویکرد فنی و تکنیکال با حضور مسئولان در فرودگاه آزادی اجرا شد اما امسال عموم مردم می توانند از این گردشگری هوایی بهره مند شده و لحظات به یاد ماندنی را تجربه کنند.

وی تصریح کرد: عموم مردم می توانند در روز چهارم خردادماه در فرودگاه آزادی 300 سوت پرواز را نظاره گر باشند و این در حالی است که بالاترین پرواز در فرودگاه بین المللی مهرآباد 100 سوت است.

زمانی اظهار داشت: در حالیکه محوطه پرواز به طور معمول نظامی بوده و همراه با محدودیت هایی است، مردم می توانند به طور رایگان و بدون واسطه در محوطه پرواز فرودگاه آزادی حضور یافته و ضمن عکسبرداری و فیلمبرداری از پروازها، خود نیز پرواز را تجربه کنند.

وی از آمادگی آژانس های مسافرتی تهران و استان البرز برای ثبت نام در تور نمایش هوایی فرودگاه آزادی خبر داد گفت: تا کنون بیش از هزار نفر در آژانس های تهران برای حضور در این تور جذاب ثبت نام کرده اند.