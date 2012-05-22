مراسم افتتاح اردوهای آموزشی سراسری تربیت مبلغ زیارت در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی صبح سه شنبه در این مراسم که در اردوگاه مازندران مشهد برگزار شد، اظهارکرد: در این اردوها مبلغان منتخب 16 استان کشور در آن شرکت می کنند، دوره های فشرده ای با نام " فرهنگ و آداب زیارت " به مدت سه روز کاری برای آنها برگزار می شود.

جعفر حسینی با بیان اینکه روحانیان استان های کشور در این دوره ها سرفصل های مفهوم و جایگاه زیارت، توسعه فرهنگی و شخصیت شناسی امام رضا را آموزش می بینند اظهارکرد: مبلغان در این دوره ها با آداب سفر زیارتی و برکات و آثار دنیوی و اجتماعی و اخروی زیارت آشنا می شوند.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف زیارت شناخت چهره حقیقی امام و مقام رفیع امامت است چرا که هر قدر آگاهی انسان از این اصل بنیادین نظام اعتقادی شیعه بالاتر باشد، فعالیت ها و حرکت های او صبغه ولایی بیشتری می گیرد.

وی با بیان اینکه اولین اثر نشناختن حجت الهی، سقوط در وادی ضلالت و گمراهی است اظهارکرد: زنده ترین و موثرترین راه برای امام شناسی، زیارت و خواندن زیارتنامه هاست.

حسینی اظهارکرد: در حقیقت عرصه زیارت به ویژه متون ارزشمند زیارتنامه ها، مکتب و مدرسه است که درس امامت و ولایت می دهد و لایه های باطنی و چهره ای درونی این حقیقت را تشریح می کند.

وی بیان کرد: زائر در زیارت نامه در می یابد که ضمن حرمت نهادن به مقام والای امامت و ولایت باید در همه عرصه های معنوی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امام را پیشوا و مقتدا قرار دهد و از روی باور و اعتقاد این امامت را بپذیرد.

وی با اشاره به لزوم تقویت فرهنگ میزبانی در مشهد اظهارکرد: حضور انبوه زائران نماد هویت دینی جامعه است و نهادینه سازی ارزش های اسلامی نظیر کمک به زائران و نیازهایشان، مهروزی با مردم و ادب گفتگو باید در بین مردم مشهد تقویت شود.

وی بیان کرد: تبیین ماهیت دینی زیارت و تعمیق آثار معنوی آن در زائران و ساماندهی به امر ایشان در تامین زیرساخت های مورد نیاز از دغدغه های نظام اسلامی است.