لزوم تمدید خرید تضمینی پیاز/ افزایش احتمال امحاء محصول کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان جنوب کرمان به خصوص پیاز کاران با آغاز فصل برداشت پیاز طرح استمرار که در راستای تامین پیاز بازار مصرف داخلی انجام شد به دلیل فروش نرفتن محصول و همچنین نرخ بسیار پائین پیاز که به دلیل دلال بازی و عدم وجود سیستم مناسب بازاریابی انجام شد با مشکلات فراوانی دست به گریبان شدند.

در حالیکه پیاز در برخی از شهرهای کشور تا هزار تومان نیز برای هر کیلو قیمت داشت نرخ پیاز در مزراع جیرفت به 50 تومان رسید و قیمت بسته محصول از محصولی که درونش قرار داشت بیشتر شد.

این روند موجب شد که بسیاری از کشاورزان از برداشت محصول خودداری کنند که با توجه به دمای بسیار بالای این روزهای جنوب کرمان حجم قابل توجهی از محصول در مزارع خراب شد.

خبرگزاری مهر در همان روزها با انتشار گزارشهایی از وضعیت کشاورزان خواستار اجرای طرح خرید تضمینی پیاز شد که در نهایت پس از چندین روز از آغاز برداشت پیاز این طرح در زمانی محدود در جیرفت آغاز شد.

طرح خرید تضمینی میزان ضرر کشاورزان را کاهش داد

اما در این مدت به دلیل افزایش قابل توجه هزینه برداشت محصول که برای هر کیلو پیاز به 70 تومان می رسید عملا امکان برداشت از بین رفت، این درحالی بود که نرخ خرید تضمینی 105 تومان برای هر کیلو مشخص شده بود که با یک حساب سرانگشتی نه تنها این رقم برای کشاورزان سودی در بر نداشت بلکه به خصوص در سطح کشتهای وسیع موجب ضرر دهی کشاورز نیز می شد.

با این وجود اجرای این طرح برای کشاورزانی که به صورت محدود اقدام به کشت کرده بودند قابل قبول بود و حداقل بخشی از ضرر آنها را جیران می کرد.

خرید تضمینی تمام شد اما داستان کشاورزان ادامه دارد

اما درنهایت طرح خرید تضمینی نیز به اتمام رسید و همچنان بخش قابل توجهی از پیاز کشاورزان بر زمین ماند.

اگر چه دستگاهای متولی طی ارسال مصوبه ای به سازمان تعاونی روستایی جنوب در تاریخ پنجم اردیبهشت دستور خرید تضمینی را صادر کردند، ولی متاسفانه بر خلاف این مصوبه خرید تضمینی از پانزدهم اردیبهشت و 10 روز با تاخیرشروع شد.

این امر باعث شد که علاوه بر بالارفتن هزینه های کشاورزان، برداشت کندی روند را به همراه داشته باشد و صف های طولانی کامیون ها برای تحویل پیاز به مراکز خرید ، نارضایتی پیازکاران را به همراه دارد.

حسین عبدالله زاده یکی از پیازکاران جیرفتی به مهر گفت: بیش از 50 در صد محصول پیاز هنوز روی زمین و زیر خاک مانده است و کمبود کارگر به دلیل بالارفتن دستمزد و از طرفی گرمای شدید کار برداشت را سخت کرده است.

وی افزود: برداشت پیاز به کندی پیش می رود و با توجه به عملکرد بالای پیاز هر هکتار برای برداشت نیاز به 90 کارگر در یک روز دارد.

عبدالله زاده تصریح کرد: کاهش ساعات خرید باعث ازدحام می شد به طوریکه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 4 تا 6 مراکز خرید باز بودند.



وی خاطر نشان کرد: ضرورت دارد مسئولان امر با توجه به مشکلات یاد شده نسبت به تمدید مهلت خرید تضمینی در حمایت از کشاورزان اقدام نمایند.





عبدالله زاده همچنین افزایش ساعات مراکز خرید را خواستار شد.



علی محمدی یکی دیگر از پیاز کاران گفت: پیازکاران با توجه به دستمزد بالای کارگر بی انگیزه شده اند و بعضا با همکاری همسر و فرزندانشان کار برداشت را انجام می دهند.

خرید تضمینی باید تمدید شود



وی افزود: اینکه 10 روز مهلت خرید تضمینی به تاخیر افتاد ضربه بزرگی با پیازکاران وارد شد.



محمدی تصریح کرد: هزینه برداشت یک کامیون 10 تن 600 هزار تومان است و به غیر از دیگر هزینه ها و این میزان یک میلیون و 50 هزار تومان خریداری می شود.



محمد حسینی یکی دیگر از پیازکاران به مهر گفت: مسئولان به نوعی سلب مسئولیت کردند و با این روش پیازکاران را سرگرم می کنند.

وی افزود: اگر مسئولان امر ربع ساعت زیر این آفتاب گرم کنار کشاورزان ایستادند ما حرفی نداریم.



حسینی تمدید مهلت خرید تضمینی پیاز را خواستار شد.

هزینه برداشت برای محصولی که امحاء می شود



احمد بهادری پیاز کار دیگری گفت: چرا با این شرایط برای کشاورزان هزینه برداشت درست می کنند و این موضوع برای دولت نیز هزینه بر است و نیاز است که محصولات را در زمین امحاء کنند.



وی گفت: مهلت خرید تضمینی با تاخیر شروع شد و ضررش فقط متوجه کشاورزان منطقه است.



وی همچنین گفت: برای جبران تاخیر در خرید تضمینی مسئولان باید آن را در حمایت از کشاورزان تمدید کنند.





رحمان سالاری یکی دیگر از پیازکاران گفت: برداشت با هزینه های بالا مقرون به صرفه نیست و ایکاش ضمن خرید محصول را در زمین امحاء می کردند.



وی افزود: با توجه به اینکه هنوز بیش از نیمی از محصول کشاورزان در زمین باقی مانده، نیاز به تمدید مهلت خرید تضمینی است.



سالاری خاطر نشان کرد: اگر قرار است پیاز امحاء شود چه ضرورتی دارد که برای کشاورز هزینه برداشت به همراه داشته باشد.



وی گفت: خودشان پیاز خریداری شده را امحاءمی کنند ولی کشاورزان باید آن را سالم تحویل بدهند.

.........................