به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در آئین پایانی عملیات حفاری بلندترین تونل انتقال آب به تهران که ظهر دوشنبه و با حضور مسئولان کشوری و استانی صورت گرفت، توجه به نیازهای استان تازه تاسیس البرز و بررسی مسایل مربوط به حوزه آب استان را بسیار ضروری دانست و در خصوص عملیات انتقال آب به تهران گفت: اجرای طرح بلندترین تونل انتقال آب به تهران نشانگر سطح بالای بلوغ مهندسی کشور و طرحی بسیار عظیم با دستان توانمند متخصصان ایرانی است که مایه افتخار ایران و ایرانی و خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز بهره برداری از سد گتوند علیا در روزهای آینده، از این سد به عنوان بلندترین سد خاکی کشور یاد کرد و گفت: در روزهای آینده شاهد بهره برداری کامل از این سد خواهیم بود و در زمان کنونی نیز دو واحد نیروگاهی این سد در حال اجرا در مدار بهره برداری قرار گرفته و امید است به زودی دو واحد نیروگاهی آن نیز به بهره برداری برسد.

بدبینی ها و بی تقوایی های برخی رسانه ها عملکرد وزارت نیرو را مهجور کرده است

نامجو یکی از موانع موجود بر سر راه فعالیت های وزارت نیرو را بدبینی ها و بی تقوایی های موجود و بی لطفی برخی رسانه ها دانست و گفت: ما اکنون در کشوری زندگی می کنیم که مشکلات آبی بسیار زیاد کشور را در فشار بسیار زیادی قرار داده و تنش های زیادی در حال وقوع است.

وی درخصوص بروز تنش های آبی در کشور گفت: رئیس جمهوری برای تامین آب ایران مرکزی، دستور اجرایی شدن سه پروژه بزرگ را داده که انتقال آب از دریای خزر به ایران مرکزی و شیرین سازی آب دریا از آن جمله است.

نامجو علت اصلی تنش های آبی را تغییر اقلیمی که در زمان کنونی در کشور در حال رخ دادن است، اعلام کرد و گفت: در زمان کنونی منابع آبی کشور به شدت در حال کاهش است و ما مجبوریم این میزان آب را به خصوص برای نقاط مختلف ایران به خصوص ایران مرکزی تامین کنیم.

کوتاهی در اجرای طرح های عمرانی حوزه آب وضعیت نامناسبی در آینده رقم می زند

وزیر نیرو حجم آب تجدیدپذیر در ایران را حدود 120 میلیارد مترمکعب دانست و گفت: در زمان کنونی کشور دارای بیش از 70 میلیون نفر جمعیت است و باید از طرح های مختلف برای تامین آب استفاده کرد.

وزیر نیرو اظهار داشت: اگر این طرح ها و برنامه های مهم و بزرگ در این زمان در کشور انجام نشود، وضعیت نامناسبی را در آینده رقم می زند.

وی درخصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: اگر هدفمندی یارانه ها در کشور انجام نمی شد، ما در زمان حاضر با مشکلات عدیده ای مواجه می شدیم.

نامجو افزود: در زمان کنونی کشور 60 میلیون لیتر بنزین مصرف دارد که اگر هدفمندی انجام نمی شد، این میزان دستکم به دو برابر می رسید و 120 میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور وجود داشت و آن موقع با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم .

وی ادامه داد: با این اتفاق، کشور ما دیگر نه تنها صادر کننده بنزین در دنیا نبود، بلکه اکنون وارد کننده بنزین هم بودیم .



وی استفاده از تمام روش های ممکن برای تامین آب را ضروری خواند و با اشاره به مصرف بیش از حد آب در کشور، گفت: سرانه مصرف آب در تهران بین 300 تا 350 لیتر در روز برای هر نفر است و این در حالی است که متوسط جهانی این میزان، بسیار پایین تر است .



وی افزود: کشور ما نیز باید خود را به استانداردهای مصرف آب در جهان نزدیک کند .

وزیر نیرو تصریح کرد: خوشبختانه در زمان کنونی در کشور فضایی مطرح شده است که هم مقام معظم رهبری در نشست های متعددی که برگزار می شود، به بخش آب عنایت ویژه ای دارند و هم رییس جمهوری توجه زیادی به بخش آب کشور دارد .



نامجو ابراز امیدواری کرد تا با حضور رئیس جمهوری در روزهای آینده، شاهد تشکیل هفتمین نشست شورای عالی آب در کشور باشیم .

20 درصد آب تامینی هدر رفته و تنها 40 درصد بازده آب در بخش کشاورزی داریم



به گفته نامجو، مصوبه های بسیار خوبی در زمینه بخش آب کشور در نشست های گذشته شورای عالی آب تصویب شده است .



نامجو اظهار داشت: حدود 20 درصد از آبی که با زحمت فراوان در کشور تامین می شود، هدر می رود و بازده آب در بخش کشاورزی نیز تنها 40 درصد است و این درحالی است که در زمان کنونی هزینه های بسیاری صرف تامین منابع آبی می شود



وزیر نیرو درخصوص تامین آب در تهران گفت: به هر حال آب باید در تهران تامین شود و ظرفیت های خوبی نیز در این استان وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد .



وی گفت: در طول سال های مختلف، احداث و بهره برداری از سدهای طالقان، لار، امیر کبیر، لتیان و ماملو برای تامین آب تهران انجام شده است اما همچنان خیال راحتی از بابت تامین منابعع آبی تهران وجود ندارد .



وی افزود: بنابراین در سال های آینده نیز با بهره برداری از پروژه های دیگر، در تامین آب باز هم مشکلات متعددی وجود خواهد داشت که باید حتما مصرف در تهران کاهش یابد .



وی توسعه کلانشهر تهران را یکی دیگر از معضلات تامین آب این شهر خواند و گفت: باید وضعیت توسعه کلانشهر تهران در سیاست های کلان کشور مشخص شود تا از شدت مشکلات کاسته شود .



نامجو با اشاره به وضعیت تامین آب در استان البرز، گفت: یکی از ویژگی های بخش آب کشور، بحث عدالت در توزیع و تخصیص آب است و دست اندرکاران در این زمینه باید دقت لازم را برای تخصیص انجام دهند چرا که اگر این اتفاق نیافتد، مصوبه های بخش آب دچار خدشه و چالش می شود .