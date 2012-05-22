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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

بیانیه/

آزادسازی خرمشهر نشانگر اقتدار ایران اسلامی است

آزادسازی خرمشهر نشانگر اقتدار ایران اسلامی است

سنندج - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با انتشار بیانیه ای آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 را نشانگر اقتدار ملی ایران اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "آزاد سازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 نشانگر اقتدار ملی ایران اسلامی و یادآور دلاورمردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران بود که به میهن اسلامی مان عزت، افتخار، شجاعت و شرف بخشید".

در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان آمده است: "سوم خرداد، نشانگر شجاعت و شهامت فرماندهان و از خود گذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خودباوری و خلوص امام شهیدان، خمینی کبیر (ره) است که فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد. بی تردید آزاد سازی خرمشهر یک فصل به یادماندنی از حماسه آفرینی مردانی است که با اتکا به قدرت الهی پای به عرصه جهاد نهادند و با ایمان پولادین خود که بر گرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) است، حماسه ای جاوید را رقم زدند که تمامی قدرتمندان متکبر و مغرور جهان را به حیرت وا داشت".

در این بیانیه تاکید شده است: "بررسی و تامل در پیامدها و بازتاب های پیروزی ملت ایران در عملیات آزاد سازی خرمشهر نزد محافل سیاسی و نظامی غرب و اظهارات تئوریسین های توطئه علیه انقلاب اسلامی دلالت بر احساس خطر بیشتر آمریکایی ها نسبت به ایام پیروزی انقلاب و سقوط شاه داشته اند و احتمال شکست صدام و فروپاشی رژیم بعثی عراق دامنه نگرانی آنان را فراتر از ایران و جغرافیای جنگ در سطح منطقه گسترش بخشید. قدرت های جهانی، به ویژه آمریکایی ها برای جلوگیری از سقوط صدام، کمک های همه جانبه تسلیحاتی، اطلاعاتی، رسانه ای و مالی به بغداد را گسیل داشتند و ارتجاع منطقه را نیز به طور تمام قد در کنار سردار مفلوک قادسیه قرار دادند و برای جلوگیری از تغییر در توازن منطقه ای و پیروزی ملت ایران حتی خودشان نیز به صحنه آمدند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن سالروز پیروزمندانه و افتخار آمیز، فتح خرمشهر به فرمانده معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای و آحاد ملت ایران به ویژه بسیجیان جان بر کف، سپاه و ارتش، تاکید بر برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های سالروز فتح خرمشهر را دارد و یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عملیات بزرگ را گرامی می دارد.

کد مطلب 1608702

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