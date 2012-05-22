آزادسازی خرمشهر نشانگر اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "آزاد سازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 نشانگر اقتدار ملی ایران اسلامی و یادآور دلاورمردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران بود که به میهن اسلامی مان عزت، افتخار، شجاعت و شرف بخشید".

در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان آمده است: "سوم خرداد، نشانگر شجاعت و شهامت فرماندهان و از خود گذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خودباوری و خلوص امام شهیدان، خمینی کبیر (ره) است که فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد. بی تردید آزاد سازی خرمشهر یک فصل به یادماندنی از حماسه آفرینی مردانی است که با اتکا به قدرت الهی پای به عرصه جهاد نهادند و با ایمان پولادین خود که بر گرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی (ص) است، حماسه ای جاوید را رقم زدند که تمامی قدرتمندان متکبر و مغرور جهان را به حیرت وا داشت".

در این بیانیه تاکید شده است: "بررسی و تامل در پیامدها و بازتاب های پیروزی ملت ایران در عملیات آزاد سازی خرمشهر نزد محافل سیاسی و نظامی غرب و اظهارات تئوریسین های توطئه علیه انقلاب اسلامی دلالت بر احساس خطر بیشتر آمریکایی ها نسبت به ایام پیروزی انقلاب و سقوط شاه داشته اند و احتمال شکست صدام و فروپاشی رژیم بعثی عراق دامنه نگرانی آنان را فراتر از ایران و جغرافیای جنگ در سطح منطقه گسترش بخشید. قدرت های جهانی، به ویژه آمریکایی ها برای جلوگیری از سقوط صدام، کمک های همه جانبه تسلیحاتی، اطلاعاتی، رسانه ای و مالی به بغداد را گسیل داشتند و ارتجاع منطقه را نیز به طور تمام قد در کنار سردار مفلوک قادسیه قرار دادند و برای جلوگیری از تغییر در توازن منطقه ای و پیروزی ملت ایران حتی خودشان نیز به صحنه آمدند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن سالروز پیروزمندانه و افتخار آمیز، فتح خرمشهر به فرمانده معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای و آحاد ملت ایران به ویژه بسیجیان جان بر کف، سپاه و ارتش، تاکید بر برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های سالروز فتح خرمشهر را دارد و یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عملیات بزرگ را گرامی می دارد.