توقیف و اعمال قانون روزانه 100 خودروی سنگین متخلف در پایتخت

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح برخورد با خودروهای سنگین و تخلفات آنها در دستور کار پلیس راهور قرار دارد و ماموران با انجام گشتهای شبانه با خودروهای متخلف که قوانین را در شهر رعایت نمی کنند، برخورد می کنند.

وی با اعلام اینکه سرعت زیاد، حمل بار غیرمجاز و حرکت در خطوط سرعت سه تخلف عمده خودروهای سنگین در شب های پایتخت است تصریح کرد: پلیس روزانه به طور میانگین با صد خودروی سنگین برخورد و آنها را اعمال قانون یا توقیف می کند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بر ادامه برخورد با تخلفات موتورسواران در پایتخت تاکید کرد و افزود: سه میلیون موتور سیکلت در شهر تردد می کنند که روزانه مرتکب هزاران تخلف می شوند. نداشتن کلاه ایمنی و مدارک شناسایی، خط قرمز پلیس در برخورد با موتورسواران است. ضمن اینکه حمل بار اضافه، حرکت خلاف جهت و عبور از چراغ قرمز از دیگر مواردی است که ماموران با موتور سواران متخلف برخورد می کند.