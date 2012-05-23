به گزارش خبرگزاری مهر، این چشم بند خواب با نام "ریمی" شبیه چشم بند خواب است اما دارای یک دستگاه ارتقا دهنده ویژه حرکت سریع چشم (REM) است که قرار است به فرد کمک کند که رویاهای شفافی ببیند چرا که مغز در حال رویادیدن در حالت هوشیاری به سر می برد.

هدف از تولید این محصول این است که افراد رویاهای انتخابی داشته باشند و بتوانند افرادی که در خواب ملاقات می کنند را انتخاب کنند.

چشم بند خواب رمی دارای دستگاه کنترل رویا است و از شش لامپ ال ایی دی برخوردار است که توالی ایجاد کرده و به فرد در داشتن رویاهای روشن و واضح کمک می کند

اختراع این چشم بند تداعی کننده فیلم " تلقین" ساخته کریستوفر نولان با بازی دی کاپریو است که در آن گروهی از جاسوسها وارد رویای مردی می شوند تا ایده ای را در ناخودآگاه وی وارد کنند. کارگردان این فیلم اظهار داشته است که این ایده 10 سال پیش به ذهن وی رسیده است.

این اختراع پیشرو ایده دونکن فرازیر و استیو مگ گویگان 30 ساله است با جمع کردن بودجه عمومی از طریق یک سایت اینترنتی این پروژه را تحقق بخشیدند.

داخل این چشم بند خواب شش لامپ ال ایی دی قرار دارند که برای بیدار کردن کسی که خوابیده بسیار ضعیف است، اما نور آن برای ثبت شدن در مغز کافی است

این نورها طوری برنامه ریزی شده اند که می توانند توالی طراحی شده توسط کاربر را تولید کنند.

مراحل خواب به دو مقوله اصلی تقسیم شده است، حرکت سریع چشم و حرکت غیر سریع چشم. در طول شب افراد می توانند بین این مراحل درحرکت باشند، اما در مرحله حرکت سریع چشم است که خواب دیدن و رویا دیدن صورت گرفته و تا صبح ادامه دارد.

به نظر می رسد که این چشم بند به این مراحل هشدار داده و از طریق نورهای درحال درخشش وارد رویا می شود، این وسیله چهار تا پنج ساعت در انتظار می ماند تا کسی که خوابیده وارد سنگین ترین مراحل حرکت سریع چشم شود سپس چراغها را روشن می کند.

ایده این چشم بند ساده است، شما در خواب درحال انجام یک بازی بی نقص گلف هستید و در دور دستها نورهای قرمز رنگی را درحال درخشش می بینید.

از آنجا که این الگو در یک توالی خاص قرار دارد، کسی که خوابیده متوجه می شود درحال رویا دیدن است.

مخترعان چشم بند ریمی دونکن فرازیر و استیو مگ گویگان این پروژه با بودجه فراهم شده از سوی یک پایگاه اینترنتی تحقق بخشیدند

وقتی کسی که درحال رویادیدن است متوجه می شود که خواب می بیند می تواند درباره اتفاق بعدی تصمیم گیری کند، اتفاق بعدی می تواند سفر سریعی به قطب جنوب یا سفر در زمان باشد

مخترعان به جای این که این چشم بند را با دکمه و کنترل سنگین کنند وب سایتی راه اندازی کرده اند که کاربران می توانند تنظیمات را انجام داده تا توالی روشن شدن چراغها تنظیم شود. شدت نور این چراغها نیز قابل تنظیم است.

استیو مگ گویگان فارغ التحصیل علوم کامپیوتری دانشگاه لاک هاون و دونکن فرازیر فارغ التحصیل مطالعات فیلم دانشگاه ایالتی آریزونا است.