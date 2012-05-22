برنج ایرانی با قیمت تعاونی وارد بازار خراسان شمالی شد

علی تمدنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تنظیم بازار برنج و تامین نیاز خانوارهای استان به این محصول پرمصرف 570 تن برنج ایرانی با کیفیت مرغوب خریداری شده است.

وی اظهار داشت: اولین محموله‌های حاوی این برنج ساعتی پیش وارد استان شده و توزیع آن نیز از عصر سه شنبه 2 خرداد ماه در فروشگاه‌های اعلام شده آغاز می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه برنج توزیعی، ایرانی و دارای کیفیت مطلوب است تصریح کرد: این برنج از نوع پرمحصول و با نام تجاری شیرودی مرغوب است.

وی اضافه کرد: قیمت مصوب برای توزیع این محصول در فروشگاه‌های خراسان شمالی، هر کیلوگرم 19 هزار ریال تعیین شده و هیچ محدودیتی نیز برای توزیع آن وجود ندارد.

تمدنی ثانی قیمت سابق این نوع برنج را دربازارهای استان 25 هزار ریال عنوان کرد و افزود: با توزیع این میزان برنج، قیمت کلی برنج نیز در بازار استان کاهش می‌یابد.

وی در ادامه گفت: در فاز اول واردات این محصول، حدود 100 تن از آن بارگیری شده و مابقی نیز پس از مصرف و اعلام نیاز خریداران وارد استان خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اعلام کرد: این نهاد برای تنظیم بازار و رعایت حال مصرف کنندگان در مواقع لازم محصولات مختلف را از بازارهای داخلی و یا خارجی خریداری کرده و با قیمت تعاونی در اختیار عموم قرار می‌دهد.

